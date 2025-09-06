Suben accidentes viales en Nuevo Laredo

En total se registraron 75 percances viales, que dejaron como saldo ocho personas lesionadas y tres fallecidas. La cifra refleja un incremento respecto al mismo mes del año pasado, cuando ocurrieron 68 choques con 14 heridos y dos muertes.

De los casos reportados este año, 15 estuvieron vinculados al exceso de velocidad y 13 al consumo de alcohol, mientras que en 17 accidentes los responsables conducían sin licencia.

Otra situación alarmante es que en siete percances los implicados huyeron, abandonando vehículos de procedencia norteamericana sin placas, lo que dificulta su identificación y la aplicación de sanciones.

Las autoridades de Tránsito advirtieron que la imprudencia al volante continúa cobrando vidas y llamaron a extremar precauciones en la vía pública.

“Evitar la imprudencia al volante no solo previene accidentes, sino que salva vidas”, señaló un oficial vial.