Suman tortilla y masa dos meses sin incrementos este año

El hecho de que no suban costos de insumos, hace que se mantenga el precio

Nuevo Laredo, Tam.- Comerciantes del sector tortillero en Nuevo Laredo descartan un aumento en el costo del kilo de tortilla y masa, mismo que se mantiene estable hasta que las harineras anuncien un posible incremento para este año, considerando que en lo que va de este año, no se han disparado costos en materias primas e insumos.

Filadelfo Medellín Ayala, miembro activo de la Unión de Productores de Tortilla y Masa de Nuevo Laredo, precisó que de momento los costos no se contempla aumenten. De ser así, esperarían alguna pronunciación en cuanto al tema.

A finales del 2025, se habló de que el sector productor de masa y tortilla contemplaba un aumento para este 2026, el cual dependerá del acuerdo entre los comerciantes y los proveedores, oscilando el posible incremento entre 1 a 2 pesos.

Actualmente se tienen los precios por kilo entre 28 y 29 pesos, el paquete de los perifoneos está entre 20 y 21 pesos, la masa oscila su costo desde los 26 hasta los 28 pesos, dependiendo del negocio donde se compre.