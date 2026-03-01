Supervisa alcaldesa Carmen Lilia Canturosas avances del Museo de Ciencia y Tecnología y Planetario

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal supervisó los avances de la segunda etapa del Museo de Ciencia y Tecnología “Planetario El Tanque”, una de las obras más emblemáticas de su administración, que consolida a Nuevo Laredo como referente regional en infraestructura educativa, cultural y científica.

La segunda fase registra alrededor de un 80 por ciento de avance, con una inversión de 129 millones 764 mil 931 pesos y una superficie de 2 mil 200 metros cuadrados.

Entre los trabajos realizados destacan la colocación de paneles Cempanel con acabado de concreto, lámina deck y colado de entrepisos, muros de block, tablaroca y convitec, así como instalaciones de aire acondicionado y extracción, sistemas hidrosanitarios, drenaje pluvial, impermeabilización y subestación eléctrica.

También se ejecutan labores de albañilería, adoquín y banquetas, aplanados y pintura, cielo falso, vitropiso, piso laminado, domo, detectores de incendio, voz y datos, instalaciones eléctricas y plataforma estructural, garantizando una infraestructura moderna, segura y funcional.

La alcaldesa destacó que esta obra fortalece el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación para niñas, niños y jóvenes de la región.

“Este planetario será un espacio que despertará vocaciones científicas y abrirá nuevas oportunidades para nuestra niñez y juventud. En Nuevo Laredo le apostamos al conocimiento, a la innovación y a proyectos que transforman el presente y el futuro de nuestra ciudad”, expresó la presidenta municipal.

En la supervisión también se constató el desarrollo de componentes clave como la cisterna, puertas metálicas, mamparas y muebles sanitarios, cancelería, barandales, puente de conexión y alfombra en el domo.

El proyecto contempla además la instalación de exposiciones interactivas en el Pabellón de Ciencias, el área “El Universo y Astronomía” y el espacio “Me-Yo junto con sistema Digistar, pantalla de proyección láser para domo horizontal, sonido envolvente, tratamiento acústico, butacas y elevadores.

El proyecto contempla también la tercera etapa: acabados, equipamiento y museografía, con una inversión de 76 millones 839 mil 706.03 pesos, así como trabajos complementarios como la construcción de una subestación eléctrica de 225 KVA en Presidencia Municipal, con inversión de 1 millón 428 mil 525.66 pesos, y la reubicación de líneas de alta tensión aéreas a subterráneas sobre la avenida Juárez, con una inversión de 2 millones 960 mil 378.60 pesos.

Cabe señalar que la primera fase estructural de la segunda etapa representó una inversión de 54 millones 204 mil 189 pesos, mientras que otro paquete de obra por 10 millones 537 mil 569 pesos fortalece la consolidación de este recinto científico.