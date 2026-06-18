Realiza ITEA la Tercera Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación

Para incorporar a personas mayores de 15 años que no han concluido su educación primaria o secundaria

Nuevo Laredo, Tam.- Imelda Mangín Torre, coordinadora de zona del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), informó que del 17 al 24 de junio se estará realizando la Tercera Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación, con la finalidad de incorporar a personas mayores de 15 años que no han concluido su educación primaria o secundaria.

“Estamos iniciando con unos cruceros. Desde la semana pasada iniciamos en México y Perú, y el día de hoy (miércoles) vamos a estar a partir de las 7 de la noche en el crucero de Revolución y Eva Sámano, donde está Soriana Carrizo, entregando volantes a las personas que no han terminado su primaria ni secundaria para que se acerquen a nosotros y poder apoyarlos”, comentó Mangín Torre.

Así mismo señaló que el próximo 23 de junio se realizará una jornada especial en la Sala Sergio Peña, donde a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo el registro de interesados, además de brindar la oportunidad a quienes deseen acreditar la primaria mediante examen.

“Las personas que se sientan capacitadas podrán presentar su examen de primaria en ese momento e inmediatamente certificarse, evitando traslados constantes a los centros educativos, mientras que los de secundaria sí tendrán que estudiar y prepararse con las guías que les estaríamos otorgando”, mencionó.

Para concluir, la coordinadora del ITEA invitó a la ciudadanía a acercarse a las oficinas ubicadas en Independencia 3557 o comunicarse al teléfono 867-712-7772, destacando que todos los servicios y la expedición de certificados son completamente gratuitos.