Presentan a Tiago Splitter como nuevo entrenador de Chicago

Tiago Splitter, nuevo entrenador de los Bulls de Chicago, habla en conferencia de prensa, mientras Bryson Graham, vicepresidente de operaciones del equipo, escucha, el miércoles 17 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Jordan Cohen)

Tiago Splitter, nuevo entrenador de los Bulls de Chicago, habla en conferencia de prensa, mientras Bryson Graham, vicepresidente de operaciones del equipo, escucha, el miércoles 17 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Jordan Cohen)

CHICAGO.- Al crecer en Brasil, Tiago Splitter solía ver a Michael Jordan y a los Bulls de Chicago en plena madrugada.

“A escondidas de mis padres y a la 1 de la mañana, viendo partidos de M.J. y alentando a los Bulls”, comentó Splitter con una sonrisa irónica.

Ese fue el periodo más exitoso en la historia de la franquicia. Ahora los Bulls esperan iniciar otra era ganadora con Splitter en la banda.

Splitter, de 41 años, fue presentado formalmente el miércoles como el 25to entrenador en la historia de la franquicia. Aporta una gran experiencia que incluye siete años en la NBA como jugador y una temporada exigente como entrenador interino de los Trail Blazers de Portland.

La incorporación de Splitter es el movimiento más significativo del equipo desde que Bryson Graham asumió como vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto el 4 de mayo. Splitter, de 2,11 metros (6 pies 11 pulgadas), se impuso en un concurrido grupo de candidatos que, según se informó, incluía al asistente de los Timberwolves de Minnesota, Micah Nori; al asistente de los Hawks de Atlanta, Ryan Schmidt; y a Wes Unseld Jr., quien formó parte del cuerpo técnico de Chicago la temporada pasada.

Al explicar por qué Splitter fue la elección, Graham elogió la competitividad del entrenador y su capacidad para conectar con los jugadores.

“Estamos en la planta baja. Y cuando tienes a alguien con una visión que se alinea con la tuya, que sabe cómo quieres jugar y cómo construir un programa, nosotros… quiero decir, no podríamos estar más entusiasmados”, afirmó Graham.

Splitter se unió al cuerpo técnico de Chauncey Billups en Portland en junio pasado. Pasó de asistente a entrenador interino cuando Billups fue arrestado en octubre en una redada federal contra una extensa operación de apuestas. Billups se ha declarado no culpable de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Splitter condujo a Portland a un récord de 42-40 y a una derrota en cinco partidos ante San Antonio en la primera ronda de los playoffs. Fue la primera aparición en postemporada y la primera vez que los Trail Blazers terminaron con marca ganadora desde la temporada 2020-21.

“No fue una situación fácil”, expresó Splitter. “Creo que, ya sabes, a medida que la temporada avanzó hacia el final, hacia el cierre, casi nos olvidamos de eso y esa fue la gran cosa. … Eso fue lo más importante para mí: dejar el ruido externo fuera del panorama y enfocarnos en el baloncesto, y al final tienes como un objetivo claro y terminas de la manera en que terminamos”.

Splitter declinó hablar sobre su salida de Portland.

“Creo que ya se están diciendo demasiadas cosas y pienso que eso es suficiente”, señaló. “Eso ya quedó atrás y quiero pensar en los Bulls de Chicago”.

Splitter pasó por San Antonio, Atlanta y Filadelfia durante su carrera como jugador. Fue seleccionado por los Spurs en la primera ronda del draft de 2007 y ayudó al equipo a ganar un título de la NBA en 2014.

Trabajó para Brooklyn durante cinco temporadas, de 2018 a 2023, primero como cazatalentos profesional y luego como entrenador asistente. Fue asistente en Houston durante un año antes de dirigir al Paris Basketball Club hacia el campeonato de la Copa de Francia en la temporada 2024-25.

Esa experiencia —tanto como jugador como entrenador— fue un atributo atractivo, dijo Graham.

“Tiene una historia fenomenal”, sostuvo.

Splitter reemplaza a Billy Donovan, quien renunció tras seis temporadas. Los Bulls conversaron con Donovan sobre su regreso, pero él decidió hacerse a un lado en lugar de trabajar con una nueva directiva.