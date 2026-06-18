Supera Ohtani molestias físicas y guía triunfo de Dodgers

Shohei Ohtani, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, toma una bolsa de resina durante la segunda entrada de un partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Rays de Tampa Bay, el miércoles 17 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Kyusung Gong)

Shohei Ohtani, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, toma una bolsa de resina durante la segunda entrada de un partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Rays de Tampa Bay, el miércoles 17 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Kyusung Gong)

LOS ÁNGELES.- Un Shohei Ohtani maltrecho ha permitido múltiples carreras limpias en aperturas consecutivas en el montículo por primera vez esta temporada.

Al lanzar con dolor residual en la rodilla izquierda y una ampolla en el dedo medio derecho que más tarde en el juego se le abrió y sangró, Ohtani permitió más de una carrera en una entrada por segunda vez en una semana, después de abrir con cuatro episodios sin permitir anotación el miércoles contra Tampa Bay.

Su rodilla hizo que se perdiera un juego en Chicago la semana pasada, y su racha de cuatro aperturas seguidas ganando en el montículo se cortó con una salida sin decisión en Pittsburgh.

“Es parte del juego. No hay muchas situaciones en las que te sientas al 100%, así que lo tomé como eso. Es importante que hayamos podido ganar un juego como este”, expresó Ohtani a través de un traductor.

Ohtani (7-2) permitió cuatro carreras y cinco imparables en la quinta entrada con 26 lanzamientos. Pero respondió con una sexta de 1-2-3 para completar su labor en el montículo, y terminó llevándose la victoria cuando los Dodgers remontaron para un triunfo 5-4 y completar apenas su segunda barrida en la historia sobre los Rays.

“En realidad fue solo esa entrada, esa quinta entrada, con la que no quedé muy satisfecho”, manifestó, “pero fuera de eso, los lanzamientos estuvieron bien y en general me sentí bastante bien”.

Ohtani ha permitido ocho carreras (siete limpias) en sus últimas dos aperturas, después de haber cedido apenas siete (cinco limpias) en sus primeras 10 aperturas. Su efectividad subió a 1,47, todavía la segunda mejor de las Grandes Ligas entre los lanzadores con al menos 50 entradas trabajadas.

A la ofensiva, Ohtani llegó con cinco jonrones en sus últimos nueve juegos y bateaba para .367 en ese lapso.