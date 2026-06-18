Busca México acercarse a octavos ante exigente Corea

El Tri podría encaminar su clasificación con una victoria en Guadalajara

Julián Quiñones celebra un gol con el entrenador de México Javier Aguirre en un partido ante Sudáfrica en Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Julián Quiñones celebra un gol con el entrenador de México Javier Aguirre en un partido ante Sudáfrica en Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres años y medio después de su mayor fracaso en Copas del Mundo en medio siglo, la selección mexicana tiene ante sí una oportunidad inmejorable para redimirse.

Que la aproveche o no, está por verse.

México enfrentará a Corea del Sur el jueves en Guadalajara, buscando un triunfo que virtualmente lo clasifique a la segunda ronda del expandido Mundial de 48 equipos, del cual es coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.

El Tri viene de vencer cómodamente 2-0 a Sudáfrica y, por diferencia de goles, lidera el Grupo A sobre los surcoreanos, quienes se impusieron 2-1 a Chequia y debutaron con triunfo en un Mundial por primera vez desde 2010, cuando superaron a Grecia.

“Corren mucho, luchan mucho, no dan ningún balón por perdido”, analizó el técnico mexicano Javier Aguirre sobre los surcoreanos. “Tienen gente de primer nivel. No va a ser fácil pero estamos con muchas ganas del partido de mañana”

Por la redención

En Qatar 2022, el conjunto azteca fue eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978, rompiendo una racha de siete clasificaciones consecutivas a octavos de final.

Sin embargo, al jugar en casa, la meta es emular lo hecho en 1970 y 1986, cuando alcanzaron los cuartos de final, su techo histórico.

“Estando en casa, sentimos que podemos con cualquier rival, luego hay que demostrarlo”, manifestó Aguirre. “Mi experiencia me dice que un Mundial no hay nada escrito”.

Debido al nuevo formato de 48 países, México necesitaría llegar a un sexto encuentro para igualar esa marca.

“No puedo pensar en el sexto partido sin jugar el segundo. Vamos paso a paso, como familia; hay que ver que todos estemos al 100% y preparar el partido en Guadalajara”, dijo el mediocampista Erik Lira.

Triunfo, pero con dudas

Aunque el debut ante Sudáfrica dejó los tres puntos, también sembró dudas. México realizó 16 tiros a gol, pero solo concretó dos; además, el equipo pareció relajarse en el segundo tiempo y no aprovechó la ventaja numérica cuando el rival se quedó con nueve jugadores los últimos 20 minutos.

“Para ser el primer partido, empezar con victoria es una buena conclusión”, admitió Aguirre. “Podemos mejorar, por supuesto, y también debemos hacerlo”.

Aguirre también se mostró sorprendido por que varios de sus jugadores sufrieron de calambres y lo atribuyó a la presión del escenario y por jugar en casa en un Mundial.

“Les pesó un poquito el escenario,no a todos, pero hubo a quienes les pesó.. Afortunadamente fueron teniendo la pelota, llegamos al área rival, nunca sufrimos atrás”, afirmó el entrenador que dirige a México por tercera vez en Copas del Mundo. “Fue un partido 2-0, pudo ser 4-0 y nadie habría dicho lo contrario”.

El entorno en la occidental ciudad de Guadalajara no será muy distinto. Será el primer partido para México en esa sede en la historia de los Mundiales y miles de aficionados fueron al hotel del equipo a llevarles serenata la víspera.

Los cambios posibles

Para el duelo ante los asiáticos, el “Vasco” se verá obligado a modificar su once inicial debido a la expulsión del central César Montes en los minutos finales del debut. Su reemplazo natural apunta a ser Edson Álvarez, quien luce recuperado tras ser operado del tobillo derecho en febrero.

“Le exigimos mucho en los entrenamientos, de tal manera que está listo para jugar los 90 minutos. Con la roja de César, lo más probable es que juegue Edson de central”, adelantó Aguirre.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos rivales desde un amistoso realizado en septiembre del año pasado, cuando México rescató un agónico empate 2-2, con gol de Santiago Giménez. En aquella ocasión, el Tri sufrió ante el juego vertical de los coreanos, aunque de esa alineación se espera que repitan apenas cuatro fichas: Raúl Rangel, Johan Vásquez, Lira y Raúl Jiménez.

“Estoy con mucha confianza, he logrado transmitirsle a los jugadores con mucha seguridad en el juego, respetando el rival, porque Corea no hay que olvidar que es un equipo que complica siempre, nos hemos enfrentado en mundiales”, recordó Aguirre.

El historial en mundiales favorece al Tri, con victorias en Francia 1998 (3-1) y Rusia 2018 (2-1).

También el jueves

— Canadá-Qatar, en Vancouver

Canada y Qatar vienen de hacer historia en sus debuts. Embolsaron un punto por primera vez en los mundiales gracias a goles agónicos.

Tendrán la oportunidad de obtener su primera victoria al medirse en Vancouver por el Grupo B.

Qatar viene de embosar a la favorita Suiza: el autogol de Miro Muheim en el cuarto minuto del tiempo añadido decretó el empate 1-1. Como anfitriona hace cuatro años, los qataríes perdieron cada uno de sus tres partidos de la fase de grupos.

Cuando la fiesta canadiense de su Mundial en casa parecía estropeada, Cyle Larin anotó a los 78 minutos para salvar el empate 1-1 ante Bosnia-Herzegovina. Canadá arañó así su primer punto en un Mundial tras perder todos sus tres partidos en México 1986 y luego en Qatar 2022, anotando apenas un gol en esas dos participaciones.

Ese solitario gol de Canadá fue obra del zaguero izquierdo Alphonso Davies. Pero el jugador del Bayern Múnich se perdió el encuentro contra Bosnia por una rebelde lesión muscular sufrida a comienzos de mayo y se ha entrenado con mucha precaución

— Suiza-Bosnia-Herzegovina, en Inglewood, California

Este duelo europeo del Grupo B enfrenta a dos equipos que dejaron escapar victorias.

En Bosnia, se anticipa que el seleccionador Sergej Barbarez repita en el ataque con Jovo Lukic, autor del gol que abrió el marcador ante Canadá en el estreno. En lista de espera está Edin Dzeko, el goleador histórico de los bosnios con 73 tantos, y ávido de jugar en su segundo Mundial.

— República Checa-Sudáfrica en Atlanta

Tras jugar en ciudades mexicanas, la República Checa y Sudáfrica se trasladan a Estados Unidos.

Los sudafricanos fueron ampliamente superados por el Tri en un partido en el que acabaron con nueve hombres por expulsiones.

Por su parte, los checos no supieron preservar una ventaja inicial y cayeron ante los coreanos.

Se esperan reajustes en ambos equipos. Los europeos necesitan encontrar socios para el atacante Patrick Schick. Sudáfrica tendrá que modificar el mediocampo: Themba Zwane y Siphephelo “Yaya” Sithole vieron la roja directa en el debut.