Colombia pinta de amarillo el Estadio Azteca

El colombiano Luis Díaz celebra después de anotar el segundo gol de Colombia en el partido ante Uzbekistán por el Grupo K del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El colombiano Luis Díaz celebra después de anotar el segundo gol de Colombia en el partido ante Uzbekistán por el Grupo K del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A más de 2.700 kilómetros de distancia, el Metropolitano de Barranquilla y el Estadio Azteca de Ciudad de México bien podrían ser mellizos separados al nacer. Al menos por un día.

Nadie hubiera notado la diferencia el jueves, cuando la selección de Colombia se impuso 3-1 sobre Uzbekistán para apoderarse del liderato del Grupo K del Mundial. Imposible distinguirlo entre un mosaico de amarillo.

El coloso del sur de la capital mexicana está acostumbrado a estos colores como casa del América de la Liga Mx. Lo que no es tan común acá es el acento colombiano ni el ritmo de ballenato —el reguetón sí, un tanto.

Pero el Azteca fue el bastión de una selección que no era la de México, algo todavía más inusitado.

Con su segundo partido consecutivo del Mundial a máxima capacidad, 80.824 almas, la selección de Uzbekistán tuvo una batalla cuesta arriba en su debut en la máxima justa del fútbol. No sólo tuvo que lidiar con 11 futbolistas en el campo, ni con 2.200 metros sobre el nivel del mar. También tuvo que hacer frente a decenas de miles de aficionados colombianos que tomaron prestada una fortaleza del fútbol.

Con capacidad para poco más de 80.000 espectadores, el Azteca puede albergar casi dos veces el número de aficionados que recibe “El Metro” de Barraquilla —44.900 espectadores. Es justo decir entonces que la selección de Colombia no suele jugar ante tantos hinchas. Y les correspondió con goles cada aplauso.

Un partido de visita en Colombia fuera de Colombia. Y aun así, Uzbekistán fue valiente, digno rival en una justa mundialista. Fue al frente, creó oportunidades. Inquietó y marcó su primer gol en estos torneos. No fue suficiente, pero ganó respeto.

“Hoy el equipo ha entendido cuando tenía que sufrir, cuando tenía que manejar el balón. Creo que la segunda parte ha sido muy buena”, evaluó Fabio Cannavaro, el técnico italiano de Uzbekistán. “Pero al final, y a este nivel, cuando tu fallas, pagas mucho”.