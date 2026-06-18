Responde ofensiva Binacional e igual serie ante Yucatán

A la ofensiva y defensiva Luis de los Santos y Ariel Sandoval lucieron con grandes lances en jornada de 4-2, carrera producida y anotada para cada uno

Laredo, Tx. – Con trabajo ofensivo espaciado en el primer y último tercio del encuentro, la serie interzonas de mitad de semana se igualó a una victoria por bando con la blanqueada 4 por 0 de Tecos de los Dos Laredos sobre Leones de Yucatán en el Uni-Trade Stadium.

Por los emplumados tanto Luis de los Santos y Ariel Sandoval destacaron al tener noche de dos imparables en cuatro turnos legales, con una carrera anotada y otra llevada al plato; además ambos dominicanos lucieron a la hora cero: Sandoval con gran lance en el bosque izquierdo evitando extrabase de Juan Uriarte, y tiro de De los Santos al plato para evitar anotación de Henry Ramos.

Adolfo Ramírez (1-1, 3.00) consiguió su primer triunfo del calendario con el mejor relevo de la noche, que correspondió a una entrada y dos tercios, de tres abanicados. La caída fue para el abridor visitante, el zurdo Jared Wheterbee (1-1, 5.00), al aceptar dos anotaciones limpias, cinco hits, dar base por bolas a dos rivales y ponchar a cinco en 2.2 innings de labor.

Con hit de Ariel Sandoval en el cierre de la segunda entrada, Tecos (22-31) se adelantaba 1 por 0 en los spikes de Luis de los Santos, quien inició el episodio con doble por el jardín de en medio.

Para la siguiente ofensiva, los Binacionales aumentaron el score a 2-0 gracias a hit productor de Luis de los Santos al sector derecho, anotando José Rodríguez quien previamente abría la tanda con imparable por el bosque central.

El inning de la suerte trajo el 3-0 para los de casa al conectar doblete Ítalo Motta al jardín derecho, y tras un out, Harold Ramírez lo imitaba con batazo al bosque central frente al zurdo Ángel Perdomo, este último su hit 82 del calendario para mover la pizarra nuevamente.

Con triple por el jardín derecho de parte de Ariel Sandoval, y posterior wild pitch de Miguel Castro, los emplumados colocaron el definitivo 4 por 0 en el octavo capítulo.

Yucatán (18-34) trató de romper el cero en diferentes tramos de la jornada, siendo el tercer inning el de mayor oportunidad al conectar sencillo, doblete y triple pero sin poder aparecer en el pizarrón.

Además del abridor Adrian de Horta (3.0IP, 4H, 3BB, 2K), relevaron Jonathan Haab (1.1IP, 1H, 2BB, 3K), el zurdo Gilberto Luna (1.0IP, 1H, HLD), Taylor Williams (1.0IP, 1K, HLD) y Ryan Hendrix (1.0IP, 1H, 2K).

Por los yucatecos aparecieron también desde el calentadero Dalton Rodríguez (2.1IP, 1H, 1BB, 2K) y Jake Sanchez (0.1IP, 1K).

La serie 18 del calendario concluye este jueves 18 de junio en el Parque La Junta a partir de las 20 horas (hora Dos Laredos). El visitante Ronnie Williams (2-2, 2.84) se medirá ante el zurdo emplumado Roenis Elías (0-1, 20.25) en duelo de abridores.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E YUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 TECOS 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 9 0

PG: Adolfo Ramírez (1-1, 3.00); PP: Jared Wetherbee (1-1, 5.00); SV: No hubo; HR: No hubo.