‘Tiene construcción de la nueva Facultad de Enfermería 75% de avance en 2da etapa’

La nueva Facultad de Enfermería se edifica a un costado del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- La directora de la Facultad de Enfermería en Nuevo Laredo, Verónica Guajardo Balderas, informó que la construcción del nuevo edificio universitario registra un avance del 75 por ciento en su segunda etapa, dentro de un proyecto respaldado por el rector, el médico veterinario Dámaso Anaya Alvarado.

“Estamos ya en la segunda etapa con un avance del 75 por ciento. Después de 61 años en estas instalaciones, es necesario reubicarnos para contar con espacios más amplios, funcionales y con laboratorios actualizados que nos permitan ofrecer más carreras en el área de las ciencias de la salud”, expresó Guajardo Balderas.

Así mismo dejó ver que esta obra permitirá fortalecer la infraestructura educativa y atender las necesidades actuales de la comunidad estudiantil, y que se prevé que la entrega del edificio se realice al inicio del periodo 2028-1, con el objetivo de que la institución pueda reubicarse ese mismo año a las nuevas instalaciones.

Guajardo Balderas destacó que la facultad cuenta actualmente con una matrícula de 783 estudiantes, y señaló que las instalaciones actuales han quedado obsoletas ante el crecimiento académico y las exigencias modernas en materia de formación en ciencias de la salud.

Para concluir, dijo que la nueva infraestructura permitirá ampliar espacios, modernizar laboratorios y ofrecer más carreras en el área de la salud, brindando mayores oportunidades a la comunidad de Nuevo Laredo y fortaleciendo la calidad educativa de la institución.