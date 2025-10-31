Sube asistencia a las aulas pese al frío: CREDE

Nuevo Laredo, Tam.– En el segundo día de bajas temperaturas como parte del frente frío No. 11, este jueves 30 de octubre amaneció con una temperatura de 7 grados centígrados, lo que generó una ausencia del 8% en las escuelas de nivel básico.

Con ello, la asistencia a los planteles aumentó en relación al día previo cuando se tuvo una ausencia del 10%.

“Queremos destacar que a pesar de que esta mañana estuvo un poco más frío, asistieron este jueves un 2% más que ayer miércoles. Los alumnos de educación básica registraron un 92% de asistencia, lo que podemos atribuir a que ya estaban preparados los padres de familia para enviar a sus hijos a las aulas”, precisó César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo.

Por otro lado, indicó que es preciso que los padres de familia comiencen a tomar las debidas precauciones como en toda temporada invernal, enviarlos bien abrigados, hidratados con bebidas calientes de ser posible, y mantenerlos vigilados en cuanto su salud, para detectar desde casa algún posible síntoma de resfriados o algún virus que contagie al alumnado.

La asistencia de los estudiantes en temperaturas bajas queda siempre a criterio de los padres de familia. Sin embargo se aconseja que si no baja de los 5 grados centígrados, sean enviados a las aulas, ya que siempre estarán ahí los maestros para atenderlos.