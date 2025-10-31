El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Sube asistencia a las aulas pese al frío: CREDE

Acudió el 92% del alumnado, 2% más que el día anterior

Imagen de un plantel en Nuevo Laredo. [Archivo/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– En el segundo día de bajas temperaturas como parte del frente frío No. 11, este jueves 30 de octubre amaneció con una temperatura de 7 grados centígrados, lo que generó una ausencia del 8% en las escuelas de nivel básico.

Con ello, la asistencia a los planteles aumentó en relación al día previo cuando se tuvo una ausencia del 10%.

“Queremos destacar que a pesar de que esta mañana estuvo un poco más frío, asistieron este jueves un 2% más que ayer miércoles. Los alumnos de educación básica registraron un 92% de asistencia, lo que podemos atribuir a que ya estaban preparados los padres de familia para enviar a sus hijos a las aulas”, precisó César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo.

Por otro lado, indicó que es preciso que los padres de familia comiencen a tomar las debidas precauciones como en toda temporada invernal, enviarlos bien abrigados, hidratados con bebidas calientes de ser posible, y mantenerlos vigilados en cuanto su salud, para detectar desde casa algún posible síntoma de resfriados o algún virus que contagie al alumnado.

La asistencia de los estudiantes en temperaturas bajas queda siempre a criterio de los padres de familia. Sin embargo se aconseja que si no baja de los 5 grados centígrados, sean enviados a las aulas, ya que siempre estarán ahí los maestros para atenderlos.

Tendrá magisterio segundo Consejo Técnico Escolar
EU sanciona a organización señalada de manejar presunta red transnacional de migrantes en México

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.