EU sanciona a organización señalada de manejar presunta red transnacional de migrantes en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves a una organización que según afirma opera desde el sur de México una presunta red transnacional de tráfico de migrantes y tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa, cuyos miembros y empresas también han sido sancionados en los últimos meses.

Las autoridades estadounidenses indicaron en un comunicado que la “Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO)”, que tiene su base en la ciudad turística de Cancún, estado de Quintana Roo, “ha introducido ilegalmente a miles de inmigrantes desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a Estados Unidos”.

Además, se señala a Bhardwaj HSO de estar involucrada en “narcotráfico, soborno y blanqueo de capitales”.

Como líder de la organización fue identificado Vikrant Bhardwaj quien junto con su esposa Indu Rani, ambos de nacionalidad india y mexicana, habrían operado junto con dos personas y un conglomerado de 16 empresas en el supuesto tráfico de migrantes.

Bhardwaj habría presuntamente lavado dinero mediante sus negocios inmobiliarios, turísticos y energéticos en México, India y Emiratos Árabes Unidos.

Bhardwaj y Rani fueron sancionados junto con el empresario mexicano José Germán Valadez Flores, quien es señalado de presuntamente sobornar autoridades, y Jorge Alejandro Moreno Villegas, un expolicía de Quintana Roo, quien habría permitido los accesos de los migrantes al Aeropuerto Internacional de Cancún desde 2020.

Como parte de las sanciones, todos los activos de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueados, así como cualquier transacción o negocio con ellos.

Según la investigación de las autoridades estadounidenses, la organización empleaba diversos métodos para transportar migrantes hacia Estados Unidos, incluyendo vías aéreas y marítimas, y utilizó el corredor de las ciudades mexicanas de Tapachula–Cancún–Mexicali para mover a las personas cobrando miles de dólares por cada migrante.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la red recibía apoyo operativo del Cártel de Sinaloa, que fue catalogado a inicios de año por Washington comouna “organización terrorista” junto con otros cinco carteles mexicanos.

“La red Bhardwaj utiliza sus propios yates y puertos para transportar migrantes indocumentados hacia México. Tras su llegada a Cancún, la red Bhardwaj facilita el hospedaje para migrantes en hostales y hoteles antes de coordinarse con asociados para transportar a los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México”, refiere el escrito.

El subsecretario del Departamento del Tesoro, John K. Hurley, indicó que la operación se realizó en colaboración con “nuestros socios de las agencias policiales”, y que permitió desmontar “la capacidad de esta red para introducir de forma ilegal a migrantes a Estados Unidos”.

A inicios de mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho personas y 12 empresas presuntamente vinculadas a una facción del Cártel de Sinaloa que dirigen los hijos del exlíder condenado de esa organización, Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como “Los Chapitos”.