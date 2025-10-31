Tendrá magisterio segundo Consejo Técnico Escolar

Nuevo Laredo, Tam.– Como cada último viernes de cada mes, este 31 de octubre se estará llevando a cabo el Consejo Técnico Escolar, por lo que maestros de todas las escuelas de nivel básico se reunirán para tocar temas de importancia, mientras que los alumnos trabajarán desde casa con tareas.

“Como ya habíamos acordado entre los maestros, vamos a escoger uno de los doce temas de importancia para poder trabajar durante este Consejo Técnico que tenemos en puerta, y los que están por venir. Como siempre, será un trabajo de equipo entre maestros, para actualizarnos y compartir estrategias educativas”, precisó el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández.

Bolaños Hernández destacó que los Consejos Técnicos, desde su implementación hasta la actualidad, han estado funcionando tal cual para lo que fueron creados, ya que es un espacio que ocupan los maestros para compartir entre ellos sus técnicas de enseñanza y el cómo dirigirse ante sus alumnos.

“Como siempre lo he dicho, los días de Consejo no son días de descanso sino un espacio para que los maestros compartan experiencias, busquen soluciones, y fomenten la armonía de sus colegiados. Además de que se toma como una actividad de retroalimentación entre todos los docentes”, concluyó.