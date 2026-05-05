Celebra primaria Miguel F. Martínez matutina Día del Niño

Con un festival enfocado a la convivencia, el aprendizaje y el fortalecimiento de valores

Nuevo Laredo, Tam.- Con motivo de la celebración del Día del Niño, la comunidad educativa de la Escuela Primaria Miguel F. Martínez matutina, llevó a cabo un festival temático enfocado en la convivencia, el aprendizaje y el fortalecimiento de valores entre los estudiantes.

La directora del plantel, Norma Leticia Rivera Martínez, destacó que esta fecha es una de las más esperadas por los alumnos, pero también representa un momento significativo para los adultos, al evocar la nostalgia de la infancia y fomentar la participación de los padres de familia.

“Más que un festejo, buscamos que cada actividad deje una enseñanza en los niños, que aprendan a convivir, a compartir y a desarrollar valores que les permitan crecer como personas dentro y fuera de la escuela”, mencionó Rivera Martínez.

Como parte de las actividades, el festival fue denominado “Disneyland”, incorporando personajes reconocidos por los niños como los de Toy Story y Buscando a Nemo, con la intención de reforzar valores como la amistad y el trabajo en equipo.

Previo a los festejos, la institución concluyó un ejercicio democrático, en el que alumnos de quinto y sexto grado participaron en la conformación de planillas, campañas y votaciones digitales, resultando en la elección de sus representantes estudiantiles.

Durante la jornada, se organizaron diversas dinámicas recreativas en las que participaron los 270 alumnos del plantel, incluyendo recorridos interactivos, entrega de souvenirs elaborados por padres de familia y actividades manuales.

Asimismo, se habilitó un espacio para la alimentación mediante la creación de cajas recicladas tipo “cajita feliz”, además de la decoración de alcancías, actividad que también contempló la premiación a los mejores diseños, incentivando la creatividad de los menores.

La directora subrayó que este tipo de celebraciones buscan ir más allá de una actividad recreativa dentro del aula, promoviendo la integración social y el desarrollo emocional de los estudiantes.

Señaló que estas experiencias son especialmente relevantes para aquellos niños que no siempre tienen acceso a espacios de esparcimiento fuera de la escuela, por lo que se prioriza ofrecer actividades gratuitas que fortalezcan habilidades como la convivencia, la paciencia y el trabajo en equipo.