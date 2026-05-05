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Regresan estudiantes a las aulas este martes

Luego de un largo "puente" escolar

Norma Leticia Rivera Martínez, directora de la Escuela Primaria Miguel F. Martínez turno matutino. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Este martes 5 de mayo regresan a las aulas miles de estudiantes que gozaron de un largo “puente” escolar.

La directora de la Escuela Primaria Miguel F. Martínez turno matutino, Norma Leticia Rivera Martínez, informó que la Secretaría de Educación notificó oficialmente a las instituciones sobre este ajuste en el calendario escolar.

“Este ajuste nos permite no solo brindar un espacio de descanso a las familias, sino también optimizar la planeación escolar en una etapa donde se aproximan actividades importantes dentro de las instituciones educativas”, mencionó Rivera Martínez.

Recordó que, tras una solicitud realizada al Gobierno del Estado, se autorizó modificar el día de labores correspondiente al lunes 4 de mayo, el cual se tomó como asueto, ya que el martes 5 de mayo sí habrá clases de manera normal.

La directora señaló que este ajuste no solo representa un beneficio para las familias, quienes pueden aprovechar el tiempo para actividades recreativas o visitas, sino también para el personal docente, ya que permite avanzar en la organización interna de las escuelas.

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