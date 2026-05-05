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Se impacta conductora contra poste en colonia Guerrero y resulta lesionada

Accidente dejó sin energía a varias cuadras; mujer fue hospitalizada y autoridades realizaron peritaje correspondiente

El choque provocó daños en la infraestructura eléctrica, lo que derivó en la interrupción del servicio en varias cuadras. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada luego de impactar el vehículo que conducía contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Guerrero, accidente registrado sobre la calle Perú, entre las avenidas Ocampo y Vicente Guerrero, el cual dejó sin suministro eléctrico a un amplio sector de la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, la conductora, identificada como Corina, viajaba a bordo de un automóvil de la marca Kia en compañía de un hombre identificado como Jorge. Por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades, la mujer perdió el control de la unidad y se estrelló de lleno contra la estructura de concreto.

Tras el impacto, paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Corina fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada de urgencia a un hospital local para recibir atención médica especializada.

En tanto, su acompañante también presentó lesiones, aunque no requirió traslado a un hospital.

El choque provocó daños en la infraestructura eléctrica, lo que derivó en la interrupción del servicio en varias cuadras, desde la calle Guerrero hasta la avenida Obregón. Personal de la CFE acudió para realizar las labores correspondientes y restablecer el suministro eléctrico en la zona afectada.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para realizar el peritaje y trasladar el vehículo al corralón.

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