Rebasa gas LP barrera de los 10 pesos

Imagen de una pipa repartidora de gas LP en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Imagen de una pipa repartidora de gas LP en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Para esta semana que inicia, el precio del gas LP sigue en aumento tanto por kilo como por litro, esto de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Del 03 al 09 de mayo, el gas butano costará 10.02 pesos por litro y 18.56 pesos el kilogramo.

Lo que representa un alza de 14 y 26 centavos, respectivamente.

Este aumento al combustible lo impulsa el conflicto bélico en Oriente Medio, que ha desatado el encarecimiento de muchos productos y servicios en el mundo.