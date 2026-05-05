El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.60
EN VIVO

Rebasa gas LP barrera de los 10 pesos

Litro cuesta 10.02 y el kilo 18.56 pesos

Imagen de una pipa repartidora de gas LP en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Para esta semana que inicia, el precio del gas LP sigue en aumento tanto por kilo como por litro, esto de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Del 03 al 09 de mayo, el gas butano costará 10.02 pesos por litro y 18.56 pesos el kilogramo.

Lo que representa un alza de 14 y 26 centavos, respectivamente.

Este aumento al combustible lo impulsa el conflicto bélico en Oriente Medio, que ha desatado el encarecimiento de muchos productos y servicios en el mundo.

Restablece Corte Suprema acceso a píldora abortiva mifepristona en Estados Unidos
Se impacta conductora contra poste en colonia Guerrero y resulta lesionada

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.