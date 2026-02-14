Sofocan Bomberos incendio en el Fraccionamiento Guardiola

De acuerdo con el informe operativo, el incendio se originó en un predio con vegetación seca, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas debido a las condiciones del terreno y la acumulación de pasto. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

De acuerdo con el informe operativo, el incendio se originó en un predio con vegetación seca, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas debido a las condiciones del terreno y la acumulación de pasto. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un incendio de zacatal registrado en la calle Laguna Madre, entre Corrales y Praderas, en el Fraccionamiento Guardiola, movilizó a cuerpos de emergencia que acudieron para controlar el fuego y evitar su propagación a zonas habitacionales.

El siniestro fue atendido por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron maniobras de sofocación y enfriamiento del área afectada, logrando controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas.

De acuerdo con el informe operativo, el incendio se originó en un predio con vegetación seca, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas debido a las condiciones del terreno y la acumulación de pasto.

Las autoridades señalaron que este tipo de incidentes son recurrentes durante la temporada de clima seco, cuando el material vegetal se vuelve altamente inflamable y cualquier fuente de calor puede provocar un siniestro.

Tan solo en el mes de enero, personal de emergencia combatió un total de 62 incendios de zacatales en distintos puntos de la ciudad, lo que refleja la frecuencia de este tipo de reportes.

Entre las principales causas identificadas se encuentran el llamado “efecto lupa”, generado por objetos de vidrio o materiales reflectantes que concentran los rayos solares, así como el arrojar colillas de cigarro encendidas en áreas con vegetación seca.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población a evitar estas prácticas y a reportar de inmediato cualquier conato de incendio, con el fin de reducir riesgos y prevenir afectaciones mayores en zonas urbanas.