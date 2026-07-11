Pierde control del volante y se estrella contra barda de empresa

La unidad involucrada fue un automóvil Nissan Versa, modelo 2015, conducido por Antonio Raúl, de 30 años, con domicilio en Laredo, Texas. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

La unidad involucrada fue un automóvil Nissan Versa, modelo 2015, conducido por Antonio Raúl, de 30 años, con domicilio en Laredo, Texas. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un automóvil terminó estrellado contra la barda de una empresa de transporte durante la madrugada de este viernes, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad cuando circulaba sobre la Carretera Aeropuerto. El percance dejó únicamente daños materiales y movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El accidente fue reportado alrededor de las 4:41 de la mañana, a la altura del kilómetro 2.5 de la citada vía, frente a las instalaciones de Transportes Monroy Schiavon, donde personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del hecho.

La unidad involucrada fue un automóvil Nissan Versa, modelo 2015, , conducido por Antonio Raúl, de 30 años, con domicilio en Laredo, Texas.

De acuerdo con el dictamen pericial, el conductor se desplazaba de sur a norte cuando intentó cambiar de carril sin la debida precaución, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. La unidad impactó primero el camellón central y posteriormente se proyectó contra la barda de concreto de la empresa, la cual fue derribada parcialmente antes de que el automóvil se detuviera en el acceso principal del inmueble.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al automovilista. Posteriormente, un familiar lo trasladó al Hospital San José para una valoración médica más completa, donde se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad.

Tras concluir el peritaje, Tránsito Municipal estableció como causa del accidente la falta de precaución al efectuar el cambio de carril, por lo que el conductor fue infraccionado.

Finalmente, el vehículo fue retirado con el apoyo del servicio de grúas y trasladado a un corralón.