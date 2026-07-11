FIFA pone a la venta casi 1,200 entradas para la final del Mundial

Las banderas de Brasil y Noruega previo al encuentro de octavos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Stephen K.H. Moyes)

Las banderas de Brasil y Noruega previo al encuentro de octavos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Stephen K.H. Moyes)

NUEVA YORK (AP) — La FIFA tenía casi 1.200 entradas de categoría 2, con un precio de 7.380 dólares, a la venta el viernes para la final del Mundial el 19 de julio en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

El sitio de venta de entradas de última hora del organismo rector, que en ocasiones había apuntado el partido como agotado, tenía 1.178 butacas disponibles en cinco secciones del anillo superior a lo largo de las bandas: 282 en la sección 344, 299 en la sección 343, 139 en la sección 335, 443 en la sección 334 y 15 en la sección 333.

La FIFA también vendía 68 entradas delanteras de categoría uno en el anillo inferior, con precios que iban de 19.995 a 32.970 dólares, y tenía entradas de hospitalidad restantes en sus secciones Trophy Lounge y Trophy Lounge+, con precios de 34.500 y 32.500 dólares, que incluían comida y bebidas.

El organismo rector del fútbol no respondió de inmediato a una solicitud de detalles sobre por qué se habían puesto a disposición las entradas adicionales.

Además, la FIFA tenía entradas disponibles de 1.600 a 3.995 dólares para el partido de cuartos de final del sábado entre Argentina y Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas City, Misuri.

Las entradas de reventa para la final estaban disponibles en el mercado de la FIFA a precios de 7.440,50 a 11.499.998,85 dólares.