Hallan sin vida a un interno en el penal

Elementos de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales localizaron el cuerpo de José Ángel “M” en el módulo 6, planta alta

NUEVO LAREDO, TAM .- Una persona privada de la libertad del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo fue localizada sin vida la noche del miércoles al interior del penal, informaron autoridades ministeriales tras iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el reporte oficial, personal del C-5 notificó a las autoridades sobre la presencia de un interno sin signos vitales dentro del centro penitenciario. Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales, quienes localizaron el cuerpo de José Ángel “M” en el módulo 6, planta alta, estancia 1, celda 3.

Las primeras diligencias establecen que el hombre fue encontrado suspendido del cuello con una cobija atada a la estructura metálica del área del baño. En el sitio también fue localizada una cubeta que presuntamente habría utilizado para llevar a cabo el acto.

Durante la inspección, los peritos aseguraron un recado póstumo en el que el interno explicaba que había tomado la decisión debido a la dificultad de permanecer alejado de su familia y les pedía perdón por lo ocurrido. Asimismo, fueron encontrados varios dibujos elaborados en hojas de papel que fueron incorporados a la investigación.

El custodio que realizó el hallazgo declaró que acudió a buscar al interno para concluir los trámites relacionados con su próxima liberación. Al ingresar a la estancia lo encontró sin vida, por lo que dio aviso inmediato a sus superiores y solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Por su parte, el compañero de celda manifestó ante las autoridades que, durante las últimas semanas, el ahora fallecido había mostrado cambios en su comportamiento, entre ellos aislamiento, irritabilidad, problemas para dormir y expresiones relacionadas con la falta de apoyo por parte de su familia.

Las autoridades ministeriales informaron que la inspección del cuerpo no reveló lesiones distintas a las compatibles con la suspensión y señalaron que, con base en los indicios recabados y las entrevistas realizadas, hasta el momento no existen evidencias de la participación de terceras personas en el fallecimiento.

Especialistas en salud mental recuerdan que las personas que experimenten pensamientos suicidas, una crisis emocional o detecten estas señales en un familiar o amigo pueden solicitar apoyo inmediato en los servicios de urgencias, centros de salud, hospitales o a través de la Línea de la Vida, donde reciben orientación profesional las 24 horas. También se recomienda buscar ayuda de un profesional de la salud mental y mantener contacto con familiares o personas de confianza para recibir acompañamiento oportuno.