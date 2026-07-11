Gobierno de Carmen Lilia, Altamira y ANAM unen esfuerzos para vincular profesionistas

Para captar profesionistas especializados que fortalezcan las operaciones de la Aduana de esta frontera

Nuevo Laredo, Tam.- Gracias a la sólida coordinación entre el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal de Altamira y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se llevó a cabo con éxito una Jornada de Vinculación Laboral en el municipio de Altamira, para captar profesionistas especializados que fortalezcan las operaciones de la Aduana de esta frontera.

Como resultado de este esfuerzo conjunto, 80 profesionistas fueron vinculados con las vacantes disponibles para integrarse a la Aduana de Nuevo Laredo, principalmente en perfiles relacionados con las licenciaturas en Comercio Exterior, Aduanas y Derecho, además de personas con experiencia en operaciones portuarias.

Durante esta jornada estuvo presente la secretaria de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo, Lorena Cavazos Muñoz y Claudia Fernández Pecero, secretaria de Economía de Altamira, quienes encabezaron los trabajos junto con representantes de la ANAM.

“Esta jornada demuestra que cuando los gobiernos trabajamos en equipo y ponemos por delante el desarrollo de nuestras regiones, logramos resultados que benefician a la ciudadanía. Agradecemos la disposición y el respaldo de los alcaldes de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas y de Altamira, Armando Martínez Manríquezasí como de la ANAM, para hacer posible este ejercicio que marca un precedente de cooperación institucional y abre nuevas oportunidades para el talento especializado de Tamaulipas”, destacó Cavazos Muñoz.

Durante la jornada, personal de la Aduana de Tampico participó activamente en la recepción de currículums y en la realización de entrevistas a los aspirantes, permitiendo avanzar en el proceso de selección de candidatos con experiencia y conocimientos especializados para incorporarse a las vacantes disponibles en Nuevo Laredo.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de generar alianzas estratégicas que fortalezcan la competitividad de la ciudad, impulsen el crecimiento de la Aduana Nacional y consoliden a Nuevo Laredo como el principal nodo logístico y de comercio exterior de México, promoviendo al mismo tiempo el talento y la movilidad laboral de los profesionistas tamaulipecos.