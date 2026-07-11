Dona OXXO 400 aparatos funcionales al Sistema DIF Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Gracias a la confianza en el trabajo humanista que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo, Cadena Comercial OXXO Plaza Laredo realizó la donación de 400 aparatos funcionales, los cuales serán entregados a personas en situación de vulnerabilidad para mejorar su movilidad, independencia y calidad de vida.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), donde autoridades municipales, directivos de OXXO y representantes del Sistema DIF realizaron la entrega simbólica de las primeras sillas de ruedas, bastones, andadores y muletas, apoyos que permitirán a sus beneficiarios desenvolverse con mayor autonomía y seguridad.

Esta donación representa una muestra de la confianza de la iniciativa privada en el trabajo cercano, transparente y comprometido que realiza la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal y el Sistema DIF Nuevo Laredo, encabezado por Claudette Canturosas Villarreal.

“Agradecemos profundamente a Cadena Comercial OXXO por esta valiosa donación y por la confianza que deposita en el trabajo del Sistema DIF. Nuestro compromiso es hacer llegar cada uno de estos apoyos a las personas que más lo necesitan, para que puedan mejorar su movilidad, su independencia y su calidad de vida. Juntos seguiremos tocando corazones”, expresó Claudette Canturosas Villarreal.

Por su parte, Alfonso Delfino Esparza Miramontes, Gerente de Operaciones Plaza Laredo, destacó la importancia de generar alianzas que beneficien directamente a la comunidad.

“En OXXO creemos que las mejores acciones nacen del trabajo en equipo. Cuando la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad unimos esfuerzos por un mismo objetivo, logramos generar un impacto positivo en nuestras comunidades. Nos enorgullece contribuir con esta donación y seguir construyendo alianzas que transforman vidas”, señaló.

En el último año, el Sistema DIF Nuevo Laredo ha entregado cerca de 300 aparatos funcionales mediante recorridos casa por casa, así como durante las brigadas “Presidencia Cerquita de Ti”, acercando beneficios directamente a quienes más lo necesitan.

Con alianzas como esta, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de seguir trabajando con amor, cercanía y responsabilidad para transformar la vida de las familias neolaredenses que más lo necesitan.