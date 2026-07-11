Deja choque en la Infonavit daños materiales

A pesar de la fuerza del impacto, ninguno de los ocupantes resultó lesionado

El choque ocurrió entre la rotonda de la UAT y las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas 01. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El choque ocurrió entre la rotonda de la UAT y las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas 01. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial registrado sobre el Bulevar Pedro Pérez Ibarra, en la colonia Infonavit, dejó cuantiosos daños materiales luego de que un vehículo se incorporara a la circulación sin tomar las debidas precauciones, de acuerdo con el peritaje de las autoridades de tránsito.

El choque ocurrió entre la rotonda de la UAT y las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas 01, donde dos automóviles colisionaron cuando uno de ellos salió desde un espacio público utilizado como estacionamiento e intentó incorporarse al bulevar.

De acuerdo con el informe preliminar, Valeria, de 21 años, conducía un Chevrolet Malibu modelo 2009 y avanzaba de norte a sur por ese espacio. Al incorporarse a la vialidad principal presuntamente no cedió el paso al tránsito con preferencia, lo que derivó en el impacto.

El segundo vehículo involucrado fue un Toyota Yaris modelo 2025, conducido por Juan José, de 76 años, quien circulaba de oriente a poniente sobre el Bulevar Pedro Pérez Ibarra con derecho de paso. Debido a la maniobra inesperada, el conductor no logró detener su marcha para evitar la colisión.

A pesar de la fuerza del impacto, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesario el traslado de personas a un hospital. Ambos permanecieron en el sitio mientras elementos de Tránsito realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del percance.

Los agentes efectuaron el peritaje en el lugar, levantaron el informe oficial y, tras analizar la posición de las unidades y los indicios encontrados, determinaron la responsabilidad de la conductora que intentó incorporarse a la vialidad.

Finalmente, una grúa fue requerida para retirar ambos vehículos y trasladarlos al corralón.