Estudiantes de la UAT disfrutan del tributo musical “Broken Heart Club”

El rector Dámaso Anaya Alvarado, acompañó a la comunidad estudiantil en la serie de conciertos

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, acompañó a la comunidad estudiantil en la serie de conciertos “Broken Heart Club”, realizada en los gimnasios multidisciplinarios de la UAT de Tampico y Victoria, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

Con la asistencia de cientos de estudiantes de las facultades, unidades académicas y escuelas de los respectivos campus, el rector estuvo acompañado por su esposa, Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, para compartir un espacio de convivencia con las y los jóvenes universitarios.

En su mensaje reiteró el compromiso institucional con la formación integral, y destacó la importancia de generar espacios que fortalezcan la fraternidad y el sentido de pertenencia universitario.

Subrayó que este tipo de actividades forman parte de la visión institucional de impulsar experiencias que complementen la preparación académica con propuestas culturales y recreativas que enriquezcan la vida estudiantil.

Señaló que estos espacios no solo fortalecen la identidad institucional, sino que también dejan huellas personales que trascienden en el tiempo, al permitir que las y los jóvenes construyan amistades y experiencias significativas dentro de la Universidad.

La serie de conciertos estuvo a cargo de la agrupación Tempus Quartet, que presentó un tributo musical con un repertorio de artistas como Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift, Lana del Rey, Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo, conectando con los gustos de la comunidad universitaria.

El rector exhortó a las y los estudiantes a disfrutar plenamente estos espacios, recordando que la Universidad promueve una convivencia sana y responsable, así como el equilibrio entre la vida académica y las actividades culturales.