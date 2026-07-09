Refuerza COEPRIS operativos de verificación por altas temperaturas

Ciudad Victoria, Tam.– Para prevenir riesgos a la salud por altas temperaturas y la próxima llegada de la canícula, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), intensifica los operativos de verificación a establecimientos que elaboran alimentos.

Lo anterior lo informó el comisionado Estatal, Mario Rebolledo Urcádiz, al señalar que, por instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se incrementa la vigilancia sanitaria en giros como supermercados, carnicerías, negocios de comida, tortillerías, entre otros, con el fin de prevenir padecimientos gastrointestinales.

“Estamos atentos a todos los establecimientos que elaboran alimentos y que puedan representar un riesgo a la salud de la población, con ello damos cumplimiento a nuestra obligación sanitaria y a los criterios humanistas del gobernador Américo Villarreal Anaya, de estar siempre cercanos a la población, cuidar su salud y prevenir cualquier tipo de riesgo y emergencia sanitaria”, destacó Rebolledo Urcádiz.

Dijo que las acciones de la COEPRIS están encaminadas a prevenir y evitar riesgo, y en la temporada de calor y con la llegada de la canícula, se incrementan las verificaciones en puntos de venta como en negocios de comida, productos del mar, hielo, agua, entre otros; para ello se verifica su refrigeración, su elaboración, su manipulación, se toma muestra de los productos, y en caso de registrar anomalías, se suspende o se realizan señalamientos al establecimiento.

“Para evitar la suspensión de los establecimientos contamos con la estrategia de acompañamiento para asesorarlos en el cumplimiento de la normatividad sanitaria, y contamos con unos 190 verificadores en las 12 coordinaciones del estado, para realizar la vigilancia de los establecimientos que elaboran alimentos y poder evitar intoxicaciones por el mal manejo de los mismos o la falta de refrigeración”, expuso.

Por último, puntualizó que, estas acciones se realizan con base en los riesgos que se podrían presentar en todas las temporadas del año y cuando existe una situación de contingencia como son las altas temperaturas y olas de calor, se acelera y se incrementa el número de verificaciones, lo que da oportunidad de cuidar con profesionalismo la salud de la población.