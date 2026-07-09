Encabezará Matute la gran fiesta del 178 aniversario de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.– La cuenta regresiva comenzó. Este sábado 11 de julio, Nuevo Laredo celebrará en grande su 178 aniversario de fundación con la tradicional Campechaneada, una fiesta familiar organizada por el Gobierno Municipal que reunirá música en vivo, gastronomía, actividades recreativas y el orgullo de ser neolaredense.

La celebración iniciará a las 6:00 de la tarde y tendrá como presentación estelar a Matute, una de las agrupaciones más reconocidas del país por su espectáculo dedicado a los grandes éxitos de los años 80 y 90.

Previo al concierto principal, el escenario vibrará con la energía de Los Kombolokos, Grupo Impacto y Club Atlético Carnaval, quienes pondrán el ambiente para que miles de asistentes disfruten de una tarde llena de música, baile y convivencia.

Como parte de esta gran fiesta, las familias también podrán disfrutar de una amplia muestra gastronómica completamente gratuita. La Sociedad Parrillera de Nuevo Laredo preparará en vivo 2 mil lonches de pulled pork BBQ, además de una discada para más de mil personas, ofreciendo a los asistentes una experiencia culinaria que ya es parte de esta tradicional celebración.

El evento contará además con el espacio “I Love NLD”, dinámicas, concursos y diversas actividades recreativas para niñas, niños, jóvenes y adultos, haciendo de la Campechaneada una experiencia para toda la familia.

El Gobierno Municipal invita a las y los neolaredenses a ser parte de esta gran celebración que honra la historia, la identidad y el orgullo de una ciudad que continúa creciendo gracias al esfuerzo y la unidad de su gente.

Este 11 de julio, Nuevo Laredo celebrará un año más de su historia con música, tradición y convivencia familiar en una fiesta preparada para disfrutarse de principio a fin.