Lleva Municipio soluciones y atención directa a familias de Las Torres

En una nueva jornada del programa "Presidencia Cerquita de Ti"

Carmen Lilia Canturosas reiteró que su administración continuará recorriendo las colonias para acercar los servicios municipales y brindar soluciones de manera directa. [Agencias]

Carmen Lilia Canturosas reiteró que su administración continuará recorriendo las colonias para acercar los servicios municipales y brindar soluciones de manera directa. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una amplia oferta de trámites, servicios gratuitos y atención personalizada, el Gobierno Municipal llevó una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti” a la colonia Las Torres, donde la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal convivió con las familias, escuchó sus necesidades e hizo un llamado a trabajar de manera conjunta para seguir transformando Nuevo Laredo.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que este programa representa la cercanía que caracteriza a su administración y reafirma el compromiso de llevar el gobierno hasta las colonias para atender directamente a la ciudadanía.

“Presidencia Cerquita de Ti es un día de ustedes, un día del pueblo, un día que dedicamos a escuchar, atender y resolver. Aquí pueden aprovechar todos los servicios que el Gobierno Municipal trae para ustedes porque estamos para servirles”, expresó.

Canturosas Villarreal señaló que los avances que vive la ciudad son resultado del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, por lo que invitó a las familias a continuar participando activamente en el cuidado de los espacios públicos y a utilizar herramientas como el 072 para reportar fugas de agua, baches, fallas en el alumbrado y cualquier situación que requiera atención.

“Nosotros no podemos solos; siempre necesitamos la colaboración de todos ustedes. Cuando caminamos juntos y trabajamos de la mano es cuando podemos transformar esta gran ciudad”, afirmó.

Las y los asistentes tuvieron acceso a servicios como pago y convenios del impuesto predial, asesorías legales, expedición de documentos oficiales, incorporación a programas sociales, atención del Sistema DIF, COMAPA, Registro Civil, Oficina Fiscal del Estado y módulos de salud con consultas médicas, nutricionales, psicológicas y servicios preventivos.

De igual forma, se ofrecieron apoyos alimentarios, atención ciudadana, orientación sobre diversos programas municipales, servicios de bienestar animal y trámites relacionados con dependencias estatales y municipales, concentrando en un solo espacio decenas de beneficios para las familias del sector.

Finalmente, Carmen Lilia Canturosas reiteró que su administración continuará recorriendo las colonias para acercar los servicios municipales y brindar soluciones de manera directa.

“Este Gobierno no va a descansar ni un minuto hasta seguirles dando los resultados que ustedes se merecen. Trabajamos para ustedes y seguiremos estando siempre cerca de la gente”, concluyó la alcaldesa.

Con el programa “Presidencia Cerquita de Ti”, el Gobierno Municipal continúa acercando soluciones, servicios y programas a cada sector de Nuevo Laredo, reafirmando su compromiso de construir un gobierno cercano, eficiente y al servicio de las y los neolaredenses.