Crece presión por muerte de mexicano durante operativo del ICE

Velas encendidas durante una vigila en honor de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano abatido a tiros el día anterior por un agente de inmigración, el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Mark Felix)

Velas encendidas durante una vigila en honor de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano abatido a tiros el día anterior por un agente de inmigración, el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Mark Felix)

HOUSTON.- Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano y constructor de viviendas que vivió durante décadas en Estados Unidos, mientras llevaba a su cuadrilla de construcción a una obra en Houston.

Su muerte desató protestas en la ciudad más grande de Texas y exigencias de una investigación independiente por parte de los demócratas y de la familia de Salgado Araujo. El tiroteo, ocurrido el martes en un vecindario de fuerte presencia hispana, es, al menos, la octava muerte ocurrida durante la campaña de control migratorio del gobierno del presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, indicó que agentes federales realizaban una operación dirigida para arrestar a una persona que se encontraba en el país sin estatus legal cuando intentaron detener un vehículo conducido por Salgado Araujo. En un comunicado, el departamento sostuvo que el hombre embistió un vehículo del ICE y que un agente federal disparó un arma en defensa propia.

La familia de Salgado Araujo afirmó que él casi había terminado el largo proceso para obtener estatus legal en Estados Unidos tras vivir en el país durante 35 años, y que sabía qué hacer si era abordado por agentes del ICE. Ronaldo Salgado, su hijo, señaló que el hombre pudo haberse asustado al pensar que las personas en vehículos sin identificación venían a robarle sus herramientas de trabajo.

Esto es lo que se sabe sobre el tiroteo contra Salgado Araujo:

El tiroteo ocurrió en una calle de Houston

En redes sociales han surgido pocas fotos o videos sobre el tiroteo en Houston, a diferencia de otras muertes en las que han estado involucrados agentes federales de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que un agente abrió fuego después de que Salgado Araujo ignoró órdenes e intentó embestir al agente con su vehículo. La agencia no ha difundido ningún video, foto ni información adicional desde ese comunicado inicial, emitido apenas horas después del tiroteo.

Un video grabado por la transeúnte Juliet Martinez muestra las secuelas del tiroteo. Un vehículo negro aparece en ángulo hacia una camioneta blanca, con las puertas completamente abiertas. Un hombre sangrando y esposado gime con fuerza en el suelo y su pierna tiembla. Otros agentes federales permanecen de pie junto a al menos otros tres hombres esposados.

El ICE no ha divulgado los nombres de los otros hombres detenidos, pero la familia de Salgado Araujo identificó a uno como el hermano del fallecido. Las familias de los otros dos hombres dijeron que pudieron hablar brevemente con ellos el miércoles y que están detenidos.

El ICE no ha dicho si Salgado Araujo era el objetivo específico. Tampoco ha respondido a solicitudes de información sobre si los agentes llevaban cámaras corporales o si están de baja temporal.

La familia de Salgado Araujo dice que él trabajó duro por el sueño americano

Ronaldo Salgado contó que Salgado Araujo y su esposa llegaron a Estados Unidos tras conocerse en México cuando eran adolescentes y decidir que querían una vida mejor para su futura familia.

El fallecido, padre de tres hijos, construyó casas en los suburbios de Houston, inició su propio negocio y formó su propia cuadrilla. No tenía antecedentes penales, según su familia.

Ronaldo Salgado, el hijo mayor, se convirtió en maestro. Dijo que uno de sus hermanos es ingeniero y el otro estudia ingeniería en la universidad.

Su hijo comentó que el difunto era un hombre callado que salía a trabajar al amanecer y le encantaba acariciar a su perro y sentarse en el porche a escuchar música.

“Así es como quiero que el mundo conozca a mi padre. No como alguien a quien le dispararon y mataron, sino como un hombre de familia, un hombre que entendía que las cosas buenas les llegan a quienes trabajan duro”, expresó Salgado.

Van al menos 8 muertes hasta ahora en la ofensiva migratoria

Salgado Araujo fue al menos la octava persona en morir durante la campaña de control migratorio del gobierno de Trump. Ningún agente de inmigración ha sido acusado en estos casos, y las grabaciones en video de varios tiroteos anteriores contradicen los relatos de los agentes federales.

Los dos homicidios más conocidos ocurrieron durante la ofensiva invernal en Minnesota, donde los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti murieron baleados durante las protestas.

Otras dos muertes por disparos ocurrieron durante detenciones de tránsito, entre ellas, la de Ruben Ray Martinez, de 23 años, quien falleció en Texas en marzo de 2025. Su muerte no se dio a conocer durante casi un año.

México solicitará que se presenten cargos penales por las muertes de sus ciudadanos

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que es momento de escalar las quejas de México más allá de los canales diplomáticos tras la muerte de Salgado Araujo.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, lo que no podemos es ser omisos” ante las muertes de mexicanos “cuyo único delito es trabajar en Estados Unidos de manera honesta”, manifestó Sheinbaum.

México solicitará que se presenten cargos penales en tribunales de Estados Unidos por la presunta muerte de tres mexicanos durante operativos del ICE y por las muertes de otros 14 bajo custodia de ese organismo, dijo el jueves el canciller Roberto Velasco durante la conferencia de prensa presidencial.

Las quejas, presentadas contra quien resulte responsable de las muertes, se entregarán a fiscalías estatales y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional investiga el tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional informó el martes que la oficina del Inspector General del departamento ya investiga el tiroteo.

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, dijo que la familia de Salgado Araujo y la comunidad merecen la verdad, pero que por ahora las autoridades federales manejan la investigación de manera exclusiva.

El alcalde de Houston, John Whitmire, dijo que la policía de la ciudad no participó en ninguna parte de la persecución o del tiroteo y que no tiene jurisdicción sobre los agentes federales.