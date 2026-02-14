Donovan Carrillo iguala su papel anterior en Milán-Cortina

Participó por segunda vez en una final de patinaje artístico, algo inédito para un mexicano

El mexicano Donovan Carrillo compite en la rutina libre de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos, el viernes 13 de febrero de 2026, en Milán (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El mexicano Donovan Carrillo compite en la rutina libre de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos, el viernes 13 de febrero de 2026, en Milán (AP Foto/Natacha Pisarenko)

MILÁN (AP) — Donovan Carrillo participó por segunda vez en una final de patinaje artístico, algo inédito para un mexicano. Ocupó el 22do puesto, el mismo en que había quedado hace cuatro años en Beijing.

“He dedicado esta rutina a mis abuelos”, dijo el deportista originario de la ciudad de Guadalajara, quien patinó al ritmo de un popurrí de Elvis Presley. “Elegí ’My Way en honor a mi abueltia, que siempre me insistía en que la metiera en una de mis rutinas”.

El ‘Dios del cuádruple’ Ilia Malinin cae 2 veces y Shaidorov conquista el oro olímpico

Después de todo, el “Dios del Cuádruple” es un humano que comete errores.

Ilia Malinin, la sensación estadounidense del patinaje artístico sufrió dos caídas en un desastroso programa libre que lo hizo desplomarse hasta quedar fuera del podio en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina la noche del viernes, lo que permitió a Mikhail Shaidorov darle a Kazajistán una medalla de oro absolutamente inesperada.

“Lo arruiné”, admitió Malini. “Eso es, sinceramente, lo primero que se me vino a la mente”.

A Malinin, que lideraba con un margen cómodo tras el programa corto,le habría bastado una actuación mediocre para sumar el oro individual al que ganó en la prueba por equipos. En cambio, el patinador de 21 años, originario del norte del estado de Virginia, terminó tratando de contener las lágrimas después de una de las peores noches de su carrera.

El colapso dejó a un público repleto de estrellas dentro de la Milano Ice Arena atónito y sentado en silencio.

“Sinceramente no esperaba esto”, dijo Malinin. “Sentí antes de esta competencia que estaba listo. Simplemente me sentía preparado para salir al hielo. Pienso que tal vez ésa pudo ser la razón. Estaba demasiado confiado en que esto saldría bien”.

Shaidorov terminó con un récord personal de 291,58 puntos para darle a su país su primera medalla de oro en unos Juegos de Invierno, mientras Yuma Kagiyama obtuvo su segunda plata olímpica consecutiva y su compatriota japonés Shun Sato se llevó el bronce.

Y luego estuvo Malinin, hundido en el octavo puesto. Terminó con 264,49 puntos, poniendo fin a una racha de más de dos años sin perder que abarcó 14 competiciones completas, incluidos los dos últimos campeonatos mundiales, que ganó con facilidad.

“Los nervios simplemente fueron abrumadores”, dijo Malinin. “Y especialmente al llegar a esa pose de inicio. Simplemente sentí que todos los momentos traumáticos de mi vida comenzaron a inundarme la cabeza. Hay demasiados pensamientos negativos que pueden arrollarme y simplemente no los pude manejar”.

Gran parte del recorrido de Malinin en Milán había sido algo extraño.

Kagiyama lo superó en el programa corto de la prueba por equipos y, más tarde, Malinin reconoció que la presión de competir en los Juegos Olímpicos había empezado a afectarle. Y todavía no era del todo el patinador dominante de siempre pese a una victoria cara a cara sobre Sato en el programa libre por equipos, que aseguró la segunda medalla de oro consecutiva para los estadounidenses en la prueba.

Pero para cuando llegó su programa corto individual la noche del martes, el descaro intrépido y la energía inigualable de Malinin habían regresado. Tomó una ventaja de cinco puntos sobre Kagiyama y el francés Adam Siao Him Fa, que parecía insalvable de cara a la noche del viernes.

Malinin decidió entrenar temprano en el día en la base alternativa de ensayos de los estadounidenses en Bérgamo, a las afueras de Milán, lo que le permitió escapar de la burbuja olímpica y evitar sentarse en la arena toda la noche. Y fue la imagen de la calma durante todo su calentamiento: no se cayó ni una sola vez en ninguno de sus saltos de práctica mientras vestía su reluciente conjunto negro y dorado.

Luego llegó una actuación que bien podría carcomer a Malinin por el resto de su carrera.

Para cuando la música se detuvo, Malinin se quedó intentando disimular la tristeza ante un público que incluía a Nathan Chen, campeón olímpico de 2022; la gimnasta Simone Biles, ganadora de siete oros olímpicos; el actor Jeff Goldblum y su esposa, Emilie.

Shaidorov estaba tan sorprendido como todos cuando cayó en la cuenta de que había ganado la medalla de oro.