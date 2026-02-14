Queda motociclista lesionado tras derrapar en la Carretera Nacional

Tras estabilizarlo en el lugar, los socorristas realizaron su traslado al Hospital General–IMSS Bienestar, donde quedó bajo valoración médica. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un motociclista resultó lesionado tras derrapar cuando circulaba sobre la Carretera Nacional, en un hecho registrado recientemente mientras se desplazaba de sur a norte por esa vía.

El conductor fue identificado como Erick, de 27 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Italika FT 250 cuando perdió el control de la unidad, lo que provocó su caída sobre la carpeta asfáltica.

A consecuencia del accidente, el joven presentó lesiones en el rostro y en las piernas, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Tras estabilizarlo en el lugar, los socorristas realizaron su traslado al Hospital General–IMSS Bienestar, donde quedó bajo valoración médica.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el padre del lesionado circulaba en otro vehículo acompañándolo en el trayecto, luego de haber concluido labores de construcción en la Colonia Palmares.

Ambos se dirigían a comer cuando ocurrió el percance, lo que derivó en la movilización de los cuerpos de emergencia.