Bhatia y Hisatsune comparten la cima en Pebble Beach

El japonés Ryo Hisatsune realiza un golpe en el fairway del hoyo 9 durante la segunda ronda del torneo de Pebble Beach, California, el viernes 13 de febrero de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

PEBBLE BEACH, California, EE.UU. (AP) — Lejos de las falsas esperanzas de que Taylor Swift haría una aparición en Pebble Beach, Akshay Bhatia y Ryo Hisatsune se ocuparon de lo suyo en silencio en Spyglass Hill y terminaron compartiendo la cima el viernes en el Pro-am AT&T Pebble Beach.

Bhatia no cometió bogeys durante dos días en Pebble Beach y Spyglass Hill. Ambos días resultaron secos con una brisa suave y greens blandos que permitieron buenos resultados en ambos campos.

El californiano hizo seis birdies y embocó un chip desde 50 pies para eagle en el hoyo 14, camino a una tarjeta de 64.

Hisatsune, que abrió con 62 en Pebble Beach, tropezó a mitad de su ronda con bogeys consecutivos. El japonés lo compensó con suficientes birdies (y un eagle) antes y después para un 67.

Ambos estaban con un acumulado de 129 golpes, 15 bajo par, el número más bajo tras 36 hoyos desde que el torneo pasó a una rotación de dos campos en 2024.

Rickie Fowler (64) y Sam Burns (67), ambos en Spyglass Hill, estaban a un golpe. Xander Schauffele, Jordan Spieth y el campeón defensor Rory McIlroy acechaban.

Scottie Scheffler por fin se encendió al jugar sus últimos siete hoyos con 5 bajo par para un 66, aunque el número uno del mundo seguía a nueve golpes de distancia de cara al fin de semana.

“Diría que ‘avanzar a pasitos’ sería la expresión clave ahí”, comentó Scheffler sobre su progreso. “Veremos cómo se resuelve al final del día. Quiero decir, van a hacer falta dos rondas bastante especiales, en realidad tres rondas especiales, pero nunca estás fuera. Veremos qué pasa con el clima”.

La gran especulación el viernes no era tanto el clima, sino si Swift iba a aparecer para ver a su prometido, el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, quien jugaba en Pebble Beach.

Había una gran multitud, mucho revuelo. No apareció Swift, de quien se dice que está en la ciudad, pero no en el campo de golf. Aun así, impulsó un aumento en la venta de entradas: por 60.000 dólares cuando se anunció a Kelce como parte del grupo de amateurs participantes, 21.000 dólares en la ventana de 12 horas antes de que jugara en el Pebble.

“Estuvo movido sin ella”, señaló Mackenzie Hughes, que jugó en el grupo. “Con ella, creo que literalmente habría sido un pandemónium”.

No hay corte tras 36 hoyos en este evento, salvo para Kelce, el exbasquetbolista español Pau Gasol, el gobernador de Florida Ron DeSantis y el resto de los participantes amateur.