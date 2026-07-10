Extienden Marlins su racha ganadora con triunfo sobre Marineros

Otto López brilló con un triple productor, mientras Miami completó la barrida y sigue en ascenso

El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Janson Junk, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el jueves 9 de julio de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)

El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Janson Junk, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el jueves 9 de julio de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)

MIAMI.- El dominicano Otto López conectó un triple de dos carreras para respaldar una sólida actuación de cinco entradas de Janson Junk, y los Marlins de Miami vencieron 8-4 a los Marineros de Seattle la noche del jueves para ampliar su racha de victorias a seis.

Griffin Conine conectó un jonrón para ayudar a Miami a completar una barrida de tres juegos.

Los Marlins tienen marca de 52-42 y están 10 juegos por encima de .500 por primera vez desde que completaron una barrida de tres juegos sobre los Nacionales de Washington el 18 de junio de 2023.

López, cuyo promedio de .345 lidera las Grandes Ligas, se fue de 1-3 y recibió dos bases por bolas.

Junk (4-5) permitió dos carreras — una limpia — con tres hits en su primera apertura desde el 25 de mayo, después de ingresar a la lista de lesionados por inflamación del hueso de la espinilla derecha. Ponchó a cinco y dio cuatro bases por bolas.

El cubano mexicano Randy Arozarena conectó su 10mo jonrón para recortar la diferencia a 6-2 en la quinta.

Miller permitió seis carreras — cuatro limpias — con nueve hits en cinco entradas y otorgó cuatro bases por bolas.