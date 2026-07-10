Con blanqueada 8-0 la serie fue completa para Monclova sobre los Dos Laredos

Por la visita, Ryan Hernandez disparó HR por noche consecutiva; Aldo Núñez se fue de 4-3 y producida

Laredo, Tx.- Ataques letales de tres carreras en la primera y quinta entradas fueron suficientes para que este jueves Acereros de Monclova se llevara la serie completa al vencer 8 por 0 a Tecos de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium.

Antonio Candelario (3-3, 4.07) venció en el duelo de abridores con seis entradas trabajadas, de dos hits, par de bases por bolas y cinco ponches. El zurdo Andrew Parrish (2-8, 6.33) cayó en 4.2 innings de labor, de seis carreras limpias, nueve imparables, dos pasaportes y tres abanicados.

Con ocho bateadores en la primera tanda, Monclova (36-33) se adelantó 3 por 0. Ryan Hernandez se voló la barda del jardín izquierdo con José Peraza en circulación, mientras que Alan Trejo impulsaba a Rodolfo Amador con hit al derecho.

Hasta el quinto rollo la pizarra se volvía a mover, ahora a 6-0, con infield hit de Jacob Rhinesmith a las paradas cortas para empujar a Ryan Hernandez. Ya con Diego Hernández lanzando, Alan Trejo timbraba vía wild pitch, y Jacob Rhinesmith anotaba con imparable de Aldo Núñez al sector derecho.

En la alta de la sexta entrada, Acereros puso el 7-0 gracias a que José Peraza inició con pasaporte de parte de Diego Hernández, y timbraba con doble al derecho de Rodolfo Amador.

La última anotación de la jornada llegó en el inning de la suerte para la visita, ya que luego de dos tercios, doble de Aldo Núñez al jardín izquierdo se convertía en carrera derivado de triple del bateador emergente Bryan Corral al derecho para el 8-0 final. Dicha anotación también era permitida por el joven Diego Hernandez

Por Tecos (26-43), solamente Luis de los Santos (sencillo en la primera entrada) y Zoilo Almonte (doble en la cuarta) dieron de hit.

Erick Rodríguez (2.0IP, 3K) también relevó por los Binacionales. En la visita aparecieron desde el bullpen Pedro Reyes (1.0IP), el zurdo Jorge Rodríguez (1.0IP, 1K) y Rolando Mora (1.0IP).

Este viernes 10 de julio, Tecos de los Dos Laredos comienza serie en Durango ante Caliente. Tyler Ivey (5-5, 6.55), Leam Méndez (0-0, 0.00) y el zurdo Roenis Elías (0-1, 5.06) son los anunciados como probables abridodores.

PG: Antonio Candelario (3-3, 4.07); PP: Andrew Parrish (2-8, 6.33); SV: No hubo; HR: Ryan Hernandez 1 (MVA).