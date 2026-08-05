Pierde Cowboys a Princeton Fant por grave lesión de rodilla

El ala cerrada será operado tras romperse el ligamento cruzado anterior durante una práctica del campamento

El ala cerrada de los Cowboys de Dallas, Princeton Fant, atrapa un pase durante el campamento de entrenamiento del equipo de fútbol americano el sábado 1 de agosto de 2026, en Oxnard, California. (Foto AP/Mark J. Terrill)

El ala cerrada de los Cowboys de Dallas, Princeton Fant, atrapa un pase durante el campamento de entrenamiento del equipo de fútbol americano el sábado 1 de agosto de 2026, en Oxnard, California. (Foto AP/Mark J. Terrill)

OXNARD, California.- El ala cerrada de los Cowboys de Dallas Princeton Fant se perderá el resto de la temporada tras sufrir el lunes una lesión en la rodilla izquierda durante el campamento de entrenamiento.

Fant se rompió el ligamento cruzado anterior y sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral medial. Será operado en las próximas semanas, informó el entrenador en jefe Brian Schottenheimer el martes.

El jugador se lesionó en un choque de rodilla contra rodilla en su pierna izquierda después de ser bloqueado hacia atrás por el corredor Israel Abanikanda durante la primera práctica de los Cowboys con equipo completo.

Fant ha participado en 11 partidos a lo largo de tres temporadas con los Cowboys, jugando principalmente en equipos especiales, después de firmar como agente libre no seleccionado en el draft procedente de Tennessee en 2023. Es primo del ala cerrada de los Saints de Nueva Orleans, Noah Fant.

Los Cowboys sufrieron otra lesión en la práctica del martes cuando el safety Alijah Clark se lastimó el tobillo y tuvo que marcharse temprano.

Clark cayó aparatosamente sobre su tobillo derecho mientras defendía un pase profundo para Marquez Valdes-Scantling. A Clark le costó poner peso sobre el tobillo mientras recibía ayuda para salir del campo, pero el defensive back de segundo año pudo caminar con cautela de regreso al vestuario después de ser examinado por los entrenadores.

Firmado como agente libre no seleccionado en el draft procedente de Syracuse, Clark tuvo 18 tacleadas y un balón suelto forzado en 11 partidos, jugando principalmente en equipos especiales como novato.

Es la tercera lesión en la posición de safety durante la primera semana del campamento de prácticas para los Cowboys. P.J. Locke regresó a la acción el martes después de perderse tiempo debido a una hiperextensión de rodilla, mientras que Jalen Thompson (flexor de la cadera) podría regresar pronto.