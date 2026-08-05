Presentan a Vozinha como nuevo portero del Colo Colo

El arquero revelación del Mundial aseguró que llega al club chileno para competir por títulos y hacer historia

Vozinha, portero de Cabo Verde en el Mundial, habla con reporteros después de su llegada al aeropuerto de cara a su incorporación con Colo-Colo, el domingo 2 de agosto de 2026, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Felix)

Vozinha, portero de Cabo Verde en el Mundial, habla con reporteros después de su llegada al aeropuerto de cara a su incorporación con Colo-Colo, el domingo 2 de agosto de 2026, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Felix)

SANTIAGO.- Aunque durante la mayor parte de su carrera se desempeñó en clubes y campeonatos menores, Vozinha, el portero sensación que conquistó la hinchada alrededor del mundo tras su actuación en la Copa del Mundo con Cabo Verde, siempre supo que estaba destinado a cosas grandes.

El guardameta de 40 años inició hoy un nuevo capítulo en su carrera al ser presentado oficialmente como el nuevo refuerzo del Colo Colo, el club más exitoso de Chile, tras concluir su etapa en el Chaves, de la segunda división de Portugual.

“La decisión fue muy clara. A pesar de jugar siempre en campeonatos más pequeños y clubes no muy grandes, siempre dentro de mí me decía a mí mismo que yo era jugador de equipo grande”, dijo en una rueda de prensa. “Entonces, cuando apareció el Colo-Colo, el más grande de Chile, no había dudas”.

El Colo Colo anunció el fichaje del caboverdiano el pasado 24 de julio, pero su llegada al país sudamericano se vio retrasada debido a una serie de reveses. Vozinha reconoció que ha recibido otras ofertas, pero aseguró que el equipo chileno siempre fue su primera opción.

“Desde el primer día tuve claro donde quería jugar. Sí recibí muchas propuestas pero Colo Colo siempre fue la prioridad”, matizó Josimar Évora Dias, globalmente conocido por su apodo Vozinha, que en portugués significa “abuelita”.

Una de las trabas para concretar su fichaje decía respecto precisamente al apodo que lo alzó a la fama mundial, ya que las regulaciones del fútbol chileno exigen que los jugadores sean identificados solamente por sus apellidos en sus camisetas.

Al contestar a The Associated Press, el arquero reconoció la importancia en mantener el sobrenombre y que la posibilidad de no poder usarlo le “molestaba”, por lo que alabó la decisión de la federación chilena de fútbol en brindarle una excepción.

“Es el nombre que he usado durante toda mi vida. En Cabo Verde, este nombre tiene un gran significado y una gran historia. Y hoy mundialmente también”, declaró. “Si mi abuela estuviera viva hoy, creo que sería un momento de orgullo. Espero continuar usándolo hasta el fin de mi carrera, al fin y al cabo es un homenaje”.

El caboverdiano desembarcó el domingo en el aeropuerto de Santiago, donde fue recibido por una verdadera multitud de hinchas con banderas, carteles, tambores y cánticos de bienvenida.

La víspera fue sometido a los exámenes físicos protocolares y firmó el contrato de forma oficial. Este mismo martes, ya entrenó con el plantel del Cacique, por lo que podría debutar en la cancha ya a partir del domingo próximo, cuando el Colo Colo, líder de la liga, se medirá con el Unión La Calera por el torneo chileno.

“El Mundial fue la mejor cosa que pasó en mi vida en términos de fútbol, pero eso ya es pasado. Ahora estar aquí representando al Colo Colo, un gran club con una gran historia, es el mejor momento de mi carrera en clubes”, sintetizó.

Convertido en una sensación del recién terminado Mundial con su estelar actuación ante potencias futbolísticas como España, Uruguay y Argentina, Vozinha vio su popularidad dispararse dentro y fuera del césped: en las redes, pasó de tener poco menos de 50.000 seguidores para los casi 30 millones en pocas semanas.

Ahora, espera mantener el gran momento que vivió con Cabo Verde en la máxima cita del fútbol global para enseñar el mismo desempeño con nuevo equipo chileno.

Para eso, destacó la cálida acogida que ha tenido de sus compañeros de vestuario y adelantó que ya tuvo una breve conversación con el técnico del Cacique, el argentino Fernando Ortiz. “Jugar el Mundial es una gran presión. Jugué contra las mejores selecciones del mundo y solo quiero trabajar y ayudar al equipo a conseguir los objetivos”.