Fortalece Miranda Niño acercamiento con familias de la 20 de Noviembre

Nuevo Laredo, Tam.– Como parte de su recorrido permanente por los distintos sectores de la ciudad, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño encabezó este jueves una jornada de convivencia en la colonia 20 de Noviembre, atendiendo la invitación de la señora María Morales.

Durante la actividad, decenas de familias participaron en una tradicional lotería de regalos y aprovecharon los cortes de cabello gratuitos que se ofrecieron como parte de la jornada de apoyo comunitario, en un ambiente de convivencia y cercanía con los vecinos.

Jorge Miranda Niño agradeció la invitación de la señora María Morales y de los habitantes del sector, destacando que estos encuentros permiten escuchar de primera mano las necesidades de la ciudadanía y fortalecer el contacto directo con las familias de Nuevo Laredo.

El Lic. Gustavo Quintana también acompañó la actividad y reiteró que continuarán atendiendo las invitaciones que la ciudadanía realiza a través de las redes sociales y de los representantes vecinales, con el objetivo de seguir llevando este tipo de actividades a más colonias de la ciudad.

Con estas acciones, Jorge Miranda Niño continúa consolidando su presencia en los diferentes sectores de Nuevo Laredo, promoviendo espacios de convivencia, atención ciudadana y cercanía con la población, sumando cada vez más respaldo entre los vecinos que participan en estas jornadas comunitarias.