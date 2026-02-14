Gerrit Cole de los Yankees lanza su 1ra sesión de bullpen de pretemporada

Gerrit Cole, lanzador de los Yankees de Nueva York, suelta el brazo en el bullpen durante una sesión de trabajo en los entrenamietnos de primavera el viernes 13 de febrero de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara)

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — El pitcher estelar de los Yankees Gerrit Cole lanzó su primera sesión de bullpen de la pretemporada el viernes, podría trabajar en juegos de exhibición y va encaminado a volver a la acción en la campaña regular entre mayo y septiembre.

Cole, derecho de 35 años, se sometió a una cirugía de Tommy John el 11 de marzo con el médico del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Neal ElAttrache.

“Hemos tenido muchas conversaciones entre mí, los Yankees y el doctor ElAttrache”, comentó Cole. “Con una reconstrucción completa de Tommy John, el objetivo siempre está entre 14 y 18 meses, así que eso realmente no ha cambiado y eso es lo que dice la investigación”.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, no presionará para un regreso anticipado, y prefiere tener a Cole con fuerza óptima al final de la temporada y en octubre.

“Queremos asegurarnos de darle el tiempo adecuado para que esté bien y listo para volver, fortalecido de una manera inteligente”, señaló Boone. “No queremos acelerar las cosas por un par de aperturas al inicio que podrían afectar el resultado general”.

Tras la operación, Cole lanzó su primera sesión de bullpen en octubre. Lanzó en Steinbrenner Field con barba — los Yankees relajaron su política sobre vello facial el año pasado.

“Ha sido largo y tedioso, como la experiencia de la mayoría. A medida que nos acercamos al final, las cosas empiezan a tomar un poco de impulso”, manifestó Cole. “Yo simplemente hago exactamente lo que me han dicho. Así que cuando me dicen que apriete, aprieto. Cuando me dicen que no, no lo hago”.

Hasta ahora, su codo se siente mejor de lo que se sentía hace dos años.

“Se siente realmente bien”, dijo. “Se siente diferente a como se ha sentido desde hace bastante tiempo”.

Boone quedó satisfecho.

“Todo se ve como si saliera suelto y fácil en cuanto al control. Se le ve en un muy buen momento”, expresó Boone. “¿Han visto a algún clavadista que se lanza desde el trampolín alto y entra al agua y casi no salpica? Ese es Gerrit en el montículo”.

Cole modificó su mecánica, colocando las manos por encima de la cabeza. Antes de lesionarse, se detenía a la altura del pecho.

“Se siente bien”, indicó. “Durante el verano estuve lanzando en los campos traseros y lo probé. He tenido pequeñas manías que han cambiado con los años, desde manos quietas hasta una caída o las manos separadas del cuerpo, cerca del cuerpo. Creo que, en general, simplemente me gusta el ritmo”.

Su última aparición oficial fue en el quinto juego de la Serie Mundial de 2024 el 30 de octubre. Lanzó en dos juegos de los entrenamientos de pretemporada en 2025, el último el 6 de marzo.

“Algunas cosas tienen su lado positivo: pasas más tiempo con la familia”, comentó Cole. “Extraño esa vía de escape de trabajar duro y sentirme agotado cada cinco días”.