Aprehenden a varón con papeles apócrifos al salir del Consulado

El individuo fue identificado como Kevin Arnold “M”, de 28 años, originario del estado de Veracruz

El hombre fue asegurado en el lugar y trasladado para la integración de la carpeta correspondiente, respetando los protocolos legales aplicables.
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Investigadora en la colonia Madero, en las inmediaciones del Consulado Americano, luego de ser señalado por la presunta utilización de documentación falsa, informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La detención se llevó a cabo cuando los elementos realizaban labores de investigación en ese sector y detectaron a una persona que mostró una actitud evasiva al notar la presencia policial, lo que motivó una revisión preventiva.

El individuo fue identificado como Kevin Arnold “M”, de 28 años, originario del estado de Veracruz, quien manifestó que se retiraba de una cita relacionada con un trámite de visa en la zona.

Durante la entrevista con los agentes, el propio sujeto entregó de manera voluntaria diversos documentos para su revisión y reconoció que uno de ellos, un estado de cuenta bancario presuntamente emitido por la institución BBVA, no era auténtico.

Ante esta situación, los policías investigadores procedieron a informarle que sería detenido por su probable responsabilidad en el delito de falsificación de documentos, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

El hombre fue asegurado en el lugar y trasladado para la integración de la carpeta correspondiente, respetando los protocolos legales aplicables.

Finalmente, quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público en turno, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas, mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

