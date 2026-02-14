Llama Américo a consolidar un sistema de radio y televisión ético, veraz y al servicio de las y los tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco del Día Mundial de la Radio, el gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la reinauguración de las oficinas de Radio Tamaulipas y dio la bienvenida a su transformación en el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el cual, dijo, debe ser un sistema veraz, ético, que siempre esté con el afán de mejorar la construcción y el desarrollo del tejido social y que unifique a todo el estado.

“Es un gusto poder reunirnos y volver a alentar y darle nuevo impulso y aliento a esta red de radiocomunicación de Tamaulipas, tanto de radio y televisión, que fortalece la comunicación por parte del Gobierno del Estado en un momento que es sumamente pertinente”, dijo.

Acompañado por el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Francisco Cuéllar Cardona, y el director del SERTT, Ulises Brito Aguilar, el mandatario estatal celebró la presencia de las integrantes del Consejo Ciudadano de este sistema, ya que su tarea, afirmó, es fundamental para velar por la audiencia y el contenido de la programación, a fin de ofrecer información veraz y ética, con el afán de construcción y renovación social a través del análisis de sus contenidos.

Al dar la bienvenida, el director del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Ulises Brito Aguilar, recordó que en 1991 el entonces gobernador Américo Villarreal Guerra inauguró un modelo de radio adelantado a su tiempo y dejó claro que la comunicación pública es una herramienta esencial para el desarrollo democrático de una sociedad, ya que éste necesita canales institucionales sólidos para informar con transparencia y para promover la cultura, la educación y la identidad.

“Hoy el doctor Américo Villarreal Anaya honra esa visión con hechos, porque rescatar tecnológicamente el sistema, modernizarlo, fortalecer su infraestructura y proyectarlo hacia la televisión digital terrestre es una decisión estratégica; es afirmar que la comunicación pública importa, que vale la pena invertir en ella y que es parte del desarrollo del estado”, expresó.

Aseguró que este día quedará como testimonio histórico porque el gobernador Américo Villarreal marca el inicio de una nueva etapa en la que el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas se consolida como un referente de calidad ética y servicio público, en donde la convergencia tecnológica permitirá también integrar radio, televisión y plataformas digitales bajo una misma misión.

En la ceremonia también acompañaron al gobernador Rocío Jazmín Ávila Sánchez, defensora de las audiencias del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, y Olga Nicori López Hernández, presidenta del Consejo Ciudadano del SERTT, así como los secretarios de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, y de Educación, Miguel Ángel Valdez.