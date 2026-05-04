Sismo de 5,7 grados en el sur de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un sismo de 5,7 grados de magnitud que se registró la mañana del lunes en el sur de México se sintió en algunos puntos del centro del país e hizo saltar las alarmas sísmicas de la capital, pero las autoridades no reportaron daños severos ni víctimas de manera inmediata.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se situó en Zocoteaca de León, una población montañosa a unos 100 kilómetros de la costa y cerca de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

“Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum poco después del temblor que se sintió muy levemente en ciertas zonas de Ciudad de México, Morelos y Puebla.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo en sus redes sociales que se mantiene el “monitoreo y verificación para evaluar posibles afectaciones”.