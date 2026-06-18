México y EU concluyen sin avances diálogos comerciales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México y Estados Unidos concluyeron el jueves sin mayores avances la segunda ronda de diálogos formales previo a la revisión del tratado comercial que mantienen con Canadá (el T-MEC) y que se iniciará en julio en medio de las presiones por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a sus socios.

La finalización de las conversaciones bilaterales fue anunciada por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, quien indicó en un video que se difundió en su cuenta de X que durante el encuentro, que se desarrolló en Washington, los negociadores mexicanos presentaron a sus contrapartes estadounidenses sus “puntos de vista” y “propuestas”, pero no ofreció detalles.

Hace tres semanas los delegados de México y Estados Unidos sostuvieron una primera ronda de diálogos formales en la capital mexicana en la que se definieron los pasos para profundizar las negociaciones y lograr resultados concretos. Para el 20 de julio está prevista una tercera ronda de conversaciones.

Ebrard indicó que en esta oportunidad las partes abordaron asuntos relativos a las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz.

Aunque México ha logrado sortear buena parte de los aranceles que Washington implementó el año pasado, los productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como los camiones medianos y pesados, enfrentan un impuesto de importación de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero y el aluminio y una cuota compensatoria del 17% al tomate mexicano.

Al ser preguntada esta semana sobre las prioridades de México en estas negociaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su administración está trabajando para que “por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante” y continúe el T-MEC.

Pero Trump puso en duda la víspera la continuidad del tratado trilateral y dijo durante una visita a Paris que “tal vez no logremos un acuerdo. Yo preferiría no tener el T-MEC”.

El secretario mexicano de Economía explicó que a partir del primero de julio se iniciará la revisión formal de T-MEC con una reunión virtual en la que participarán representantes de los tres países. Añadió que entre las opciones que se evalúan está la extensión automática por 16 años del tratado o la posibilidad de mantenerlo por 10 años con revisiones periódicas.

Canadá y México ya se han manifestado a favor de prorrogar por 16 años el T-MEC, que es la versión más reciente de un acuerdo de libre comercio de América del Norte que ha entrelazado las economías de los tres países desde principios de la década de 1990.