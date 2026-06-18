Ofrecen Bibliotecas Públicas espacio a clubes de lectura independientes

En la ciudad hay diversos clubes de lectura que muchas de las veces van migrando de un lugar a otro ante la falta de un espacio dónde desarrollar sus actividades. [Agencias]

En la ciudad hay diversos clubes de lectura que muchas de las veces van migrando de un lugar a otro ante la falta de un espacio dónde desarrollar sus actividades. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación de Bibliotecas, lanzó una convocatoria para que los mediadores de lectura comunitarios que no cuenten con un lugar dónde sesionar, puedan hacerlo en estos centros del conocimiento.

“En la ciudad hay diversos clubes de lectura que muchas de las veces van migrando de un lugar a otro ante la falta de un espacio dónde desarrollar sus actividades”, dijo Marcos Rodríguez Leija, coordinador de las bibliotecas públicas.

“Por ello estamos convocando a todos los mediadores de lectura comunitarios a que se acerquen con nosotros y hagan uso de nuestras bibliotecas para llevar a cabo sus sesiones”, agregó el funcionario.

Los interesados tienen siete opciones para elegir un espacio: la biblioteca “Emiliano Zapata”, ubicada en Av. Revolución y Eva Sámano de la colonia Buenavista; la biblioteca ” Fidel Cuéllar”, ubicada dentro del parque “Narcizo Mendoza” de la colonia Hidalgo; y la biblioteca “José Vasconcelos”, ubicada en la plaza México del sector centro.

También están disponibles las bibliotecas “Rubén Miranda”, ubicada en Lincoln y Chimalpopoca de la colonia Viveros; la biblioteca “José María Martínez”, ubicada en Ayuntamiento Sur S/N de la colonia Infonavit y la biblioteca” “Octavio Paz”, ubicada en Emiliano Zapata S/N de la colonia Concordia.

De igual forma, los interesados pueden utilizar las instalaciones de la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en Villagrán 80 de la colonia La Fe.

Los mediadores de lectura que deseen utilizar estos espacios no necesitan mayor requisito que separar personalmente sus fechas en la biblioteca de su preferencia o llamando al teléfonos (867) 101-7523 y al (867) 717-3676.