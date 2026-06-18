Dueños de MLB proponen prohibir fichajes de secundaria

Foto del 8 de diciembre del 2025, el comisionado de la MLB Rob Manfred responde a preguntas en conferencia de prensa durante la reunión invernal de dueños. (AP Foto/John Raoux, Archivo)

Foto del 8 de diciembre del 2025, el comisionado de la MLB Rob Manfred responde a preguntas en conferencia de prensa durante la reunión invernal de dueños. (AP Foto/John Raoux, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — Los propietarios del béisbol propusieron el jueves prohibir que los jugadores de secundaria firmen con equipos de las Grandes Ligas, elevar la edad para los amateurs internacionales y recortar el dinero destinado a bonos por firma en las negociaciones para un nuevo convenio colectivo.

El draft amateur para jugadores que residen en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico se reduciría de 20 rondas a 12 a partir de 2027, según la propuesta que las Grandes Ligas de Béisbol presentaron durante una sesión de negociación con la asociación de jugadores. Se pondría en marcha un draft idéntico de 12 rondas para prospectos internacionales, una propuesta que el sindicato ha rechazado en el pasado.

A partir de 2028, un prospecto elegible para el draft amateur tendría que tener al menos 20 años cumplidos para el 1 de septiembre de su año de firma y haber pasado dos años desde el año de graduación de su clase de secundaria, una restricción que también eliminaría a los jugadores que completaron su primer año de junior college.

El draft amateur comenzó en 1965; los estudiantes de secundaria han sido elegibles junto con los jugadores universitarios que están cursando o acaban de terminar su tercer año.

Elevar las edades de firma probablemente haría que los jugadores fueran mayores cuando pasen a ser elegibles para la agencia libre, que actualmente requiere seis años de servicio en las Grandes Ligas.

MLB citó el aumento de ingresos en el béisbol universitario como justificación. Además, MLB indicó que el 75% de los jugadores de secundaria firmados entre 2012 y 2019 no llegó a las Grandes Ligas.

“La ampliación de becas, las oportunidades NIL, el reparto de ingresos y las inversiones significativas en instalaciones y desarrollo de jugadores han convertido al béisbol universitario en una vía cada vez más importante que está produciendo talento listo para las Grandes Ligas a un ritmo acelerado. Al crear un sistema de draft centrado en jugadores en edad universitaria y hacer que la mayoría de los jugadores universitarios sean elegibles un año antes, más jugadores se beneficiarán tanto de una educación universitaria como de un entorno de desarrollo de élite mientras llegan al béisbol profesional —y, en última instancia, a las Grandes Ligas— más rápidamente”, señaló MLB en un comunicado.

MLB afirmó que no buscará reducir los 120 equipos de ligas menores en los cuatro niveles superiores cuando negocie nuevas licencias de desarrollo profesional en 2030 para reemplazar acuerdos de 10 años que vencen.

Para los amateurs internacionales, la edad para firmar se elevaría a 18 años al 1 de septiembre de su año de firma, frente a los 17 actuales.

Cada draft por separado tendría 200 millones de dólares en fondos de firma en 2027. Habría topes rígidos para cada draft.

Los equipos podrían intercambiar selecciones del draft, pero un club no podría traspasar su selección de primera ronda en drafts consecutivos. Un equipo no podría adquirir más de tres selecciones adicionales entre las tres primeras rondas.

El gasto en bonos por firma para jugadores elegibles para el draft amateur de 2025 totalizó alrededor de 402 millones de dólares y los fondos de bonos por firma para 2026 aumentaron un 2,5%.

Cada equipo tendría la misma cantidad para gastar según la propuesta, en lugar del sistema actual que otorga fondos más altos a los equipos con peores récords el año anterior. Pittsburgh está en poco más de 19 millones de dólares este año y el campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, en apenas menos de 4 millones de dólares. Actualmente, los equipos pueden exceder sus fondos y a menudo lo hacen hasta en un 5%.

Los equipos han gastado alrededor de 193 millones de dólares en bonos por firma para amateurs internacionales en 2026. El período actual de firmas va del 15 de enero al 15 de diciembre de cada año, pero el draft internacional inicial no sería antes de septiembre de 2027 ni después de marzo de 2028.

MLB propuso eliminar las selecciones de la ronda de equilibrio competitivo que comenzaron en 2023 y recortar la lotería del draft, que también comenzó en 2023, de las seis primeras selecciones a cuatro.

Las negociaciones comenzaron el 13 de mayo y las partes intercambiaron propuestas iniciales dos semanas después, cuando la dirigencia propuso un tope salarial por primera vez desde 1994, lo que derivó en una huelga de 7 meses y medio y en la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.