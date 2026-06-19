Mueren dos adultas mayores en las colonias Concordia y Nueva Era

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos mujeres adultas mayores fueron localizadas sin vida en sus respectivos domicilios de las colonias Nueva Era y Concordia. En ambos casos, autoridades ministeriales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

El primer reporte corresponde a Manuela Silvia “G”, de 76 años, quien fue encontrada sin signos vitales en su vivienda ubicada en la colonia Nueva Era. De acuerdo con información proporcionada por familiares, la mujer padecía diabetes, hipertensión y complicaciones renales y hepáticas. Asimismo, había sido dada de alta recientemente del Hospital General, donde permaneció internada debido a diversos problemas de salud.

Su esposo informó a las autoridades que durante la tarde del día anterior presentó dificultades para respirar y que, durante la madrugada, dejó de responder. Tras solicitar apoyo, personal correspondiente acudió al domicilio y confirmó el fallecimiento. De manera preliminar, se estableció que la muerte podría estar relacionada con los padecimientos médicos que enfrentaba.

El segundo caso ocurrió en la colonia Concordia, donde fue encontrada sin vida María Luisa “J”, de 73 años. Según familiares, la adulta mayor sufría diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica desde hace varios años. Además, recientemente había sido sometida a una amputación derivada de complicaciones circulatorias.

Su hija, quien era su principal cuidadora, señaló que durante la madrugada advirtió que la mujer ya no respiraba, por lo que solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Autoridades acudieron al sitio para efectuar las diligencias iniciales y, de manera preliminar, determinaron que el fallecimiento estaría asociado a sus condiciones de salud preexistentes.

En ambos casos, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron para dar fe de los hechos y ordenaron el traslado de los cuerpos a una funeraria, donde se les practicarán las autopsias de ley para establecer oficialmente las causas de muerte.