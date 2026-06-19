Controlan incendio en vivienda tras intento de ahuyentar mosquitos

El siniestro se originó luego de que los habitantes del inmueble encendieran un cartón con la intención de ahuyentar los mosquitos; sin embargo, el fuego se salió de control y alcanzó parte de la estructura de la vivienda. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El siniestro se originó luego de que los habitantes del inmueble encendieran un cartón con la intención de ahuyentar los mosquitos; sin embargo, el fuego se salió de control y alcanzó parte de la estructura de la vivienda. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio registrado en una vivienda ubicada en el crucero de las calles Héroe de Nacataz y Reynaldo Garza, en la colonia Peña Benavides, provocó la movilización de corporaciones de auxilio la tarde de este miércoles, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó luego de que los habitantes del inmueble encendieran un cartón con la intención de ahuyentar los mosquitos; sin embargo, el fuego se salió de control y alcanzó parte de la estructura de la vivienda.

Tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron de manera inmediata al lugar para iniciar las labores de combate al fuego. Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, las llamas fueron controladas antes de que se propagaran hacia otras áreas del domicilio o viviendas cercanas.

Las autoridades informaron que el incidente dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas ni necesidad de realizar evacuaciones en el sector. No obstante, la presencia de unidades de emergencia generó expectación y preocupación entre los vecinos de la colonia, quienes permanecieron atentos mientras se desarrollaban las maniobras para sofocar el incendio.

Una vez concluida la atención de la emergencia, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar prácticas que impliquen el uso de fuego sin las medidas de seguridad adecuadas, especialmente en áreas donde existan materiales inflamables o condiciones que puedan favorecer la propagación de las llamas.

Asimismo, reiteraron la importancia de reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia, con el fin de prevenir incidentes mayores y salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio.