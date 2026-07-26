Conquista Cruz Azul el Campeón de Campeones con doblete de Paradela

La Máquina venció 3-1 al Toluca y levantó por cuarta ocasión el trofeo, mientras Chivas ganó de forma agónica a Juárez

CARSON, California.- Gracias a una actuación estelar de José Paradela, quien aportó un doblete y una asistencia, Cruz Azul se impuso con autoridad 3-1 a Toluca el sábado y obtuvo por cuarta ocasión en su historia el trofeo de Campeón de Campeones del fútbol mexicano.

Paradela perforó las redes a los 31 y 61 minutos, mientras que Carlos Rodríguez sentenció a los 55 la cuenta en el Dignity Health Sports Park. Por parte de los Diablos Rojos, Alexis Vega descontó en el tiempo añadido de la primera mitad (45+3).

Bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, «La Máquina» sumó su segundo título consecutivo tras la obtención del Clausura 2026. La gestión de Huiqui destaca por una solidez notable, acumulando ocho victorias y dos empates desde que tomó las riendas del equipo al cierre del torneo anterior.

Esta nueva presea se añade a los títulos obtenidos en las temporadas 1968-1969, 1973-1974 y 2020-2021. Con este logro, Cruz Azul iguala a Tigres en el tercer peldaño histórico del certamen, solo por detrás de América y Guadalajara, que ostentan siete cetros cada uno.

Toluca, monarca del Apertura, se mantiene con cinco títulos, compartiendo sitio con León y Atlas.

Paradela fue el gran protagonista del encuentro gracias a su depurada técnica individual. El argentino abrió el marcador con un potente disparo de zurda desde los linderos del área que batió al guardameta Luis García.

A pesar del dominio celeste en el primer tiempo, el cuadro toluqueño logró la paridad mediante una jugada de pizarrón: en un tiro libre, Alexis Vega recibió un pase corto y aprovechó un resquicio en la barrera para colocar el esférico en el fondo del arco.

Sin amedrentarse por el empate justo antes del descanso, Cruz Azul retomó el control del juego en el complemento con la misma intensidad ofensiva.

Carlos Rodríguez devolvió la ventaja a los capitalinos tras una pared precisa con Paradela; Rodríguez quedó perfilado frente a la portería y definió con un remate a media altura.

Poco después, Paradela selló la victoria mediante el cobro de un tiro libre. Su disparo de pierna izquierda se incrustó pegado al poste, dejando sin oportunidad de reacción al arquero García.

El matiz negativo para los campeones llegó a los 80, con la salida de Rodolfo Rotondi, quien tuvo que ser sustituido tras presentar molestias físicas.

Chivas rescata un triunfo agónico ante Ciudad Juárez

En el marco de la segunda jornada del torneo Apertura de la Liga MX, Roberto Alvarado se convirtió en el héroe de las Chivas al anotar en el sexto minuto de compensación. Con este gol, el «Rebaño Sagrado» se impuso 1-0 a Ciudad Juárez en un cierre dramático.

La anotación del mundialista por México fue el resultado de la insistencia de Guadalajara, que concretó su sexto remate directo al arco para sumar sus primeros tres puntos del certamen. En contraste, los Bravos se hunden en el fondo de la tabla general sin unidades cosechadas hasta el momento.