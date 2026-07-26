Huracán Genevieve avanza por el Pacífico frente a México

El ciclón alcanzó categoría 1 y podría intensificarse, aunque continuará alejándose de la costa sin alertas de impacto directo

Esta imagen satelital GeoColor del GOES-19, proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra la tormenta tropical Genevieve en el Pacífico oriental el viernes 24 de julio de 2026. (NOAA vía AP)

Esta imagen satelital GeoColor del GOES-19, proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra la tormenta tropical Genevieve en el Pacífico oriental el viernes 24 de julio de 2026. (NOAA vía AP)

MIAMI.- La tormenta tropical Genevieve se fortaleció y se convirtió en huracán el sábado en el océano Pacífico, al suroeste de México.

Se pronosticó que cobrará aún más fuerza y se convertirá en un huracán mayor en los próximos días, pero que se mantendrá mar adentro, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa.

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph), lo que lo convierte en un huracán de categoría 1, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Un huracán mayor es de categoría 3 o superior.

El centro de Genevieve se ubicaba a unos 810 kilómetros (500 millas) al sur-suroeste de Manzanillo, y se dirigía hacia el oeste-noroeste a 24 km/h (15 mph).

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes indicó que el oleaje de la tormenta —que probablemente provocará “condiciones de oleaje y corrientes de resaca que ponen en peligro la vida”— afecta partes de la costa suroeste de México durante el fin de semana y probablemente llegará a zonas del sur de la península de Baja California el domingo por la noche o el lunes.

Por su parte, más al oeste en el Pacífico, el huracán Fausto se mantenía como una tormenta de categoría 2 al continuar por una trayectoria prevista en dirección general hacia las islas hawaianas.

Los meteorólogos señalaron que se esperaba que se degradara a tormenta tropical en los próximos días, pero advirtieron que aún podría generar oleaje peligroso.

“Los intereses en las islas Hawai deben monitorear” su evolución, instaron.

Fausto tenía vientos máximos sostenidos de 155 km/h (100 mph); se ubicaba a unos 1.705 kilómetros (1.060 millas) al este de Hilo; y se desplazaba hacia el oeste a 20 km/h (13 mph).