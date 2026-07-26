Niega Brasil visas a funcionarios de EU en plena tensión diplomática

El gobierno de Lula rechazó el ingreso de dos funcionarios estadounidenses en medio de diferencias por las elecciones y los nuevos aranceles

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una ceremonia de firma de un proyecto de ley para asignar fondos a líneas de crédito, en el marco de un programa de apoyo a empresas brasileñas afectadas por los aranceles estadounidenses, en Brasilia, Brasil, el miércoles 22 de julio de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una ceremonia de firma de un proyecto de ley para asignar fondos a líneas de crédito, en el marco de un programa de apoyo a empresas brasileñas afectadas por los aranceles estadounidenses, en Brasilia, Brasil, el miércoles 22 de julio de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres)

SAO PAULO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que negó el sábado visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que buscaban viajar al país sudamericano la próxima semana, en el más reciente dardo político entre ambas naciones.

La medida se hizo pública después que The Washington Post publicara que el gobierno brasileño afirmó que los funcionarios, Riley M. Barnes, un subsecretario, y Samuel Samson, un subsecretario adjunto, querían sembrar dudas sobre las próximas elecciones de octubre en Brasil.

Un portavoz de la cancillería brasileña indicó que Barnes y Samson solicitaron visas el 20 de julio y que se las negaron el viernes. No reveló los motivos de la decisión.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, cuya familia tiene muchos vínculos con el gobierno del presidente Donald Trump.

El senador Bolsonaro y su hermano, Eduardo, visitaron a funcionarios de Estados Unidos en Washington, incluido Trump, a finales de mayo. Poco después, el gobierno de Trump clasificó a los mayores grupos de narcotráfico de Brasil —Primer Comando de la Capital y Comando Rojo— como organizaciones terroristas extranjeras, una medida a la que Lula se opone.

El gobierno de Trump también impuso un aumento arancelario de hasta el 37,5% sobre miles de exportaciones brasileñas, que entró en vigor el viernes. Estados Unidos sostiene que el país sudamericano incurre en prácticas de competencia desleal y no frena las prácticas de trabajo forzoso; ambas acusaciones fueron rechazadas por el gobierno de Lula, que las considera un intento de influir en la elección a favor del senador Bolsonaro.

El Departamento de Estado estadounidense señaló que Barnes y Samson planeaban ir a Brasilia del 27 al 30 de julio para reunirse con funcionarios del gobierno, líderes religiosos y otras personas sobre la “integridad electoral”, la libertad religiosa y la libertad de expresión. El Departamento, en respuesta a una consulta de The Associated Press, calificó el viaje de rutinario y afirmó que “cualquier insinuación de una ‘maniobra’ para socavar la elección de una nación democrática es una mentira infundada”.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha avivado durante años las preocupaciones sobre el sistema de votación electrónica del país, sin aportar ninguna prueba que respalde sus afirmaciones. Ahora cumple en su domicilio una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. Desde hace tiempo insiste en que las máquinas, utilizadas desde hace un cuarto de siglo, son propensas al fraude.

Su hijo, el senador Bolsonaro, ha repetido recientemente algunas de estas afirmaciones, aunque evitó mencionarlas el sábado cuando su Partido Liberal lo confirmó como candidato presidencial en Sao Paulo.