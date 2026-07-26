Muere cuarto bombero tras quedar atrapado en incendio forestal en Estados Unidos

Nathan Matthews falleció por las quemaduras sufridas en Colorado, mientras grandes incendios continúan activos en el oeste estadounidense

Un helicóptero deja caer agua mientras combate el incendio de Akawa Butte, el 24 de julio de 2026, cerca de Sisters, Oregon. (AP Foto/Noah Berger)

Un helicóptero deja caer agua mientras combate el incendio de Akawa Butte, el 24 de julio de 2026, cerca de Sisters, Oregon. (AP Foto/Noah Berger)

COLORADO.- Al tiempo que el clima seco y ventoso avivaba un enorme incendio forestal cerca de una ciudad en el centro de Oregon, un cuarto bombero murió por quemaduras después que él y varios colegas fueron alcanzados el mes pasado por un incendio forestal de rápida propagación cerca de la frontera entre Colorado y Utah.

Nathan Matthews, de 43 años, de Lincoln, Nebraska, murió el viernes, informó el Departamento del Interior en un comunicado el sábado.

Por su parte, varios incendios forestales voraces en un verano de incendios grandes continuaron ardiendo en todo el oeste de Estados Unidos.

Uno de los peores —y el considerado máxima prioridad para los esfuerzos de combate de incendios— estaba a pocos kilómetros (millas) al norte de Sisters, una ciudad del centro de Oregon de unos 3.000 habitantes.

Ráfagas de viento de hasta 50 km/h (30 mph) amenazaban con empujar las llamas hacia nuevas áreas. Sin embargo, los bomberos lograron avances para mantener el incendio bajo control, y las autoridades se mostraron optimistas de que la ciudad estará fuera de peligro una vez que amaine el peor viento el domingo.

“Va a tomar un tiempo apagarlo por completo. Pero mientras deje de moverse, creo que eso hará que la gente se relaje un poco”, dijo la alcaldesa de Sisters, Jennifer Letz.

Hasta el sábado, el incendio provocado por rayos había quemado unos 105 kilómetros cuadrados (40 millas cuadradas) y estaba contenido en un 5%. Unas 30 personas evacuadas de áreas al norte de Sisters estaban en un refugio en la escuela secundaria local, y aproximadamente la misma cantidad más se alojaba en vehículos recreativos estacionados afuera, detalló Letz.

La ciudad no estaba en peligro inmediato, y los negocios seguían como de costumbre, de acuerdo con Letz.

“No necesariamente estamos pidiendo que todos vengan a Sisters. Pero aquí es seguro”, agregó.

Meses de clima seco, una falta récord de nieve en algunas zonas, períodos de calor y vientos erráticos han contribuido a los incendios en Oregon, Washington, California, Colorado y otros lugares este verano.

En Canadá, 926 incendios estaban ardiendo el sábado, incluidos 82 considerados fuera de control, según el Canadian Wildland Fire Information System.

Unos 300 aviones y 5.300 personas participaban en el combate de los incendios. Incluían 133 sólo en el noroeste de Ontario, según la agencia de Aviación, Incendios Forestales y Servicios de Emergencia de la provincia.

El más grande en Ontario había cubierto unos 3.200 kilómetros cuadrados (1.200 millas cuadradas).

El bombero estadounidense que murió estaba entre un grupo que desplegó refugios de emergencia tipo tienda de campaña para intentar protegerse cuando las llamas se acercaron el 27 de junio. Tres de ellos murieron en el lugar: Emily Barker, de 38 años; Nick Hutcherson, de 27; y Sydney Watson, de 26.

Formaban parte de una cuadrilla Helitack —un grupo llevado por helicóptero a zonas remotas para intentar sofocar incendios nuevos que se expanden rápidamente— que había sido desplegada en el condado Mesa, Colorado, al oeste de la ciudad de Grand Junction.

Matthews y otro bombero fueron trasladados para recibir atención médica. El Departamento del Interior declinó el sábado hablar sobre su tratamiento, la trayectoria profesional de Matthews o la condición actual del bombero sobreviviente.

Watson, Hutcherson y Barker fueron homenajeados en un servicio conmemorativo a principios de este mes. Aún no se han anunciado los servicios para Matthews.